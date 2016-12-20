IMF Lagarde'a tümüyle güven duyduğunu duyurdu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Fransa'da "görevini ihmal etmekten" suçlu bulunan Christine Lagarde'ın başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine güvenildiğini açıkladı.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulunun Lagarde'ın Fransa'da görülen davada suçlu bulunmasını değerlendirmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Kurulun yapılan görüşmede, "Lagarde'ın liderliğine duyulan küresel güven ve destek dahil olmak üzere ilgili tüm faktörleri göz önünde bulundurduğu" belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, IMF Yönetim Kurulu, Başkan'ın görevlerini layıkıyla yerine getirme yeteneğine tümüyle güvendiğini yeniden tasdik etti." ifadesine yer verildi.

Lagarde, Fransa Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde dün sonuçlanan davada, ülkenin maliye bakanlığını yaptığı dönemde Adidas firmasının eski sahibi iş adamı Bernard Tapie'ye 404 milyon avro tazminat verilmesi konusunda "gerekli incelemeleri yapmadığı" ve "yapılan yüklü ödemeye itiraz etmediği" gerekçesiyle "görevini ihmalden" suçlu bulundu.

Buna karşın maksimum 1 yıl hapis veya 15 bin avro para cezası istemiyle yargılanan Lagarde'a herhangi bir ceza verilmedi. Davanın Baş Hakimi Martine Ract Madoux, Lagarde'ın ödemenin yapıldığı dönemde 2007-2009 finansal kriziyle ilgilenmesi ve uluslararası itibarının ceza verilmemesinde etkili olduğunu ifade etti.

Davayı temyize götürmeyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fransa'da maliye bakanlığı yaptığı dönemde görevini ihmal ettiğine ilişkin mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Lagarde'a yönelik suçlama

Adidas firmasının eski sahibi Bernard Tapie, şirketin hisselerini 1992'de Fransız bankası Crédit Lyonnais'e devretmiş ancak hisseleri kısa süre içinde büyük bir karla satılınca dolandırıldığı gerekçesiyle bankaya 1993'te dava açmıştı.

Tapie ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında uzun süredir devam eden dava ile Maliye Bakanlığının ilgilenmesi talimatını vermişti. Bu talimatla, dönemin Maliye Bakanı Lagarde'ın liderliğinde bir hakem heyeti kurulmuş ve heyet Tapie'ye 404 milyon avro ödenmesi kararını almıştı.

Paris İstinaf Mahkemesi, geçen sene Tapie'nin tazminatı hak etmediği gerekçesiyle 404 milyon avroyu devlete geri ödemesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, ayrıca IMF Başkanı Lagarde'ın, Tapie davasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde yargılanmasına onay vermişti.

Christine Lagarde, 2011 yılından bu yana IMF'ye başkanlık yapıyor. Geçen temmuz ayında ikinci kez başkan seçilen Lagarde'ın normal koşullarda görev süresi 2021 yılında sona erecek. AAUluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Fransa'da "görevini ihmal etmekten" suçlu bulunan Christine Lagarde'ın başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine güvenildiğini açıkladı.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulunun Lagarde'ın Fransa'da görülen davada suçlu bulunmasını değerlendirmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Kurulun yapılan görüşmede, "Lagarde'ın liderliğine duyulan küresel güven ve destek dahil olmak üzere ilgili tüm faktörleri göz önünde bulundurduğu" belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, IMF Yönetim Kurulu, Başkan'ın görevlerini layıkıyla yerine getirme yeteneğine tümüyle güvendiğini yeniden tasdik etti." ifadesine yer verildi.

Lagarde, Fransa Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde dün sonuçlanan davada, ülkenin maliye bakanlığını yaptığı dönemde Adidas firmasının eski sahibi iş adamı Bernard Tapie'ye 404 milyon avro tazminat verilmesi konusunda "gerekli incelemeleri yapmadığı" ve "yapılan yüklü ödemeye itiraz etmediği" gerekçesiyle "görevini ihmalden" suçlu bulundu.

Buna karşın maksimum 1 yıl hapis veya 15 bin avro para cezası istemiyle yargılanan Lagarde'a herhangi bir ceza verilmedi. Davanın Baş Hakimi Martine Ract Madoux, Lagarde'ın ödemenin yapıldığı dönemde 2007-2009 finansal kriziyle ilgilenmesi ve uluslararası itibarının ceza verilmemesinde etkili olduğunu ifade etti.

Davayı temyize götürmeyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fransa'da maliye bakanlığı yaptığı dönemde görevini ihmal ettiğine ilişkin mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Lagarde'a yönelik suçlama

Adidas firmasının eski sahibi Bernard Tapie, şirketin hisselerini 1992'de Fransız bankası Crédit Lyonnais'e devretmiş ancak hisseleri kısa süre içinde büyük bir karla satılınca dolandırıldığı gerekçesiyle bankaya 1993'te dava açmıştı.

Tapie ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında uzun süredir devam eden dava ile Maliye Bakanlığının ilgilenmesi talimatını vermişti. Bu talimatla, dönemin Maliye Bakanı Lagarde'ın liderliğinde bir hakem heyeti kurulmuş ve heyet Tapie'ye 404 milyon avro ödenmesi kararını almıştı.

Paris İstinaf Mahkemesi, geçen sene Tapie'nin tazminatı hak etmediği gerekçesiyle 404 milyon avroyu devlete geri ödemesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, ayrıca IMF Başkanı Lagarde'ın, Tapie davasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde yargılanmasına onay vermişti.

Christine Lagarde, 2011 yılından bu yana IMF'ye başkanlık yapıyor. Geçen temmuz ayında ikinci kez başkan seçilen Lagarde'ın normal koşullarda görev süresi 2021 yılında sona erecek.