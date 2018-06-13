İmar Barışı'na ilk üç günde 188 bin kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve son dönemde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmar Barışı düzenlemesinde, başvurular 8 Haziran itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk üç günde düzenlemeye rekor başvuru yapıldı. 171 bin 638 konut, 16 bin 933 de iş yeri sahibi başvurdu. Toplam başvuru sayısı 188 bin 571 oldu.

Online başvurunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de vatandaşlara bu süreçte yardımcı oluyor.

Başvurular online ya da il müdürlüklerinden yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başvurular hakkında uyarılar yaptı.

"Büro açarak, yönlendirmek isteyenlere vatandaşlarımız itibar etmesinler. Kendileri isterlerse doğrudan internet ortamında sisteme girebilir, il müdürlüklerimize gidebilir, ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek, oradan yardım alabilirler."

Özhaseki, başvurularda İstanbul için farklı bir yol izlendiğini söyledi.

"İstanbul'da 40 yerde bürolar açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerini kullanıyoruz. Adresler belli. Vatandaşlar kendi ilçesinde memurlarımız vasıtasıyla müracaat edebilirler."

İmar Barışı başvuruları

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresiyle "www.turkiye.gov.tr "adresine veya e-Devlet mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018. Başvuru yapıldıktan sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.

Başvurmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarıyla ilgili merak ettiği tüm bilgilere "imarbarisi.csb.gov.tr" sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA