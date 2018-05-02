"İmar Barışı" yıllardır süren imar sorununu çözecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM'ye sevk edilen yasa tasarısı içinde yer alan imar barışı düzenlemesiyle ilgili detayları paylaştı.

Bakan Özhaseki, "Herkes arsadan tapu yerine dairesinin tapusunun sahibi olacak. Vatandaş devletiyle artık helalleşiyor barışıyor." dedi.

Reform düzeyinde bir düzenleme

Müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bu sözlerle verdi:

"Yaklaşık 13 milyon bina için reform düzeyinde bir düzenleme getiriyoruz. Bu bir imar affı değildir. Bu bir imar barışıdır."

31 Aralık 2017 öncesi inşa edilen yapıları kapsıyor

İmar barışından 31 Aralık 2017 öncesince inşa edilen yapılar faydalanabilecek. Bu yapıların tamamı uydu fotoğrafları ile tespit edildi.

Yapılar için mahkemenin verdiği yıkım kararları durdurulacak, para cezaları ise iptal edilecek.

13 milyon yapı yararlanacak

Yaklaşık 13 milyon yapı sahibinin yararlanması hedeflenen uygulamada, başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlüklerine ya da belirlenen kuruluşlara yapılacak.

Yapının durumu ve detayları anlatılacak. Değerlendirme sonunda yapı belgesi verilecek.

Ayrı bir hesaba yatırılacak

Bakan Özhaseki, "Üzerindeki yapısının değerinin yüzde 3’ünü bizim açtığımız özel hesaba yatırırlar. Eğer kat irtifakına geçmek istiyorlarsa bunu 2 kat olarak öderler." diye konuştu.

İmar barışından elde edilen gelirler ayrı bir hesaba yatırılacak.

Sıfır faiz, üç yıl geri ödemeyle kredi imkanı

Bakanlıktan belediyelere aktarılacak olan bu para ile kentsel dönüşümden yararlananlara sıfır faiz ve üç yıl geri ödeme ile kredi imkanı sunulacak.

Yapı denetimlerini de artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Böylece inşa edenle denetleyen ayrılmış olacak.

Her yıl ortalama 500 bin bağımsız birim yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her yıl ortalama 500 bin yapının da kentsel dönüşümden yararlanması hedefliyor.

Özhaseki, "500 bin birimin yeniden yıkılıp yapılması demek, bugünkü şartlarda 100-150 milyar civarında piyasaya para girmesi demek. Bu da müthiş bir ekonomik getiri olarak önümüzde duruyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA