İlk yerli güneş enerjisi panel fabrikası kuruluyor

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Güney Koreli ortaklarıyla birlikte ihalesini kazandıkları Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projesine ilişkin son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ata, proje kapsamında kurulacak ve 450 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi için prensipte mutabakat sağladıkları Başkent OSB yönetimiyle tesisin kurulacağı arazi için gelecek haftalarda ön anlaşma imzalanacağını söyledi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından fabrikanın inşaatı için çalışmalara başlanacağını anlatan Ata, şöyle konuştu:

“(Karapınar güneş YEKA kapsamındaki) Yerli entegre güneş panel üretim fabrikamızı Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağız. Esasen biz entegre bir tesis yatırımı yapıyoruz. Entegre üretim tesisi ingot/wafer fabrikası, güneş hücresi üretim fabrikası ve panel üretim fabrikası olmak üzere üç fabrikadan oluşacak. Fabrikada dünyanın en yüksek teknolojisine sahip güneş panelleri üretilecek. Bu anlamda dünyadaki önemli birkaç tesisten biri olacak. Ortağımız Hanwha Q-Cells firması bu yatırıma bütün kaynakları ve stratejik birikimleriyle tam destek veriyor. Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak ancak tesis yatırımını toplamda bin megavata kadar kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planladık. Bu entegre fabrikanın kasım ayında temelini atmayı ve 2018 sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz."

Yaklaşık bin mühendis ve teknisyen istihdam edilecek

Toplam bin kişiye yakın mühendis ve teknisyenin çalışacağı fabrikayla birlikte, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak en az 100 araştırmacı mühendisin çalışacağı bir de Ar-Ge tesisinin faaliyete geçeceğini de anlatan Ata, “Panellerin 2018 sonunda üretiminin başlamasının hemen ardından, 2019’un ilk çeyreğinde de santralimizin kurulan ilk ünitelerinden elektrik üretimine başlayacağız.” dedi.