Ilısu Barajı, Haziran'da su tutmaya başlayacak

Ilısu Barajı, Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2., kurulu güç bakımından 4. büyük barajı konumunda.

Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in tamamlanması için yürütülen çalışmalarda, 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi başarılı şekilde yapıldı.

"2 Haziran'da suyu tutmaya başlayacak"

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, barajda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şantiye görevlisi arkadaşlarla toplantılarımızı yaparak haziran ayında suyu tutacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Haziran ayında Allah nasip ederse suyu tutmaya başlayacağız. Birden yükseltmeden kademeli olarak kapakları indirip suyu tutmaya başlayacağız."

2 ay içinde enerji üretir hale gelecek

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya, çok hassas bir çalışma yapıldığına işaret ederek, "2 ay içinde her şey tamamlanarak santralimiz işletmeye hazır hale gelecek ve böylesine büyük bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA