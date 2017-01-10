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Buradasınız : » » Ilgaz sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı

Ilgaz sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı

Kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, iki hafta önce açılan "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" ile sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

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Ilgaz sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı
"Bulutları delen dumanlı başı" ve " Göklere yükselen yalçın kayalıkları" ile şiirlerde anlatılan, kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, iki hafta önce açılan "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" ile sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.
 
Tüneli kullanan kamyon şoförü Kemalettin Ertuğrul yaptığı açıklamada, 1978 yılından beri nakliyecilik yaptığını söyledi.
 
"Artık sıkıntılı günler geride kaldı"
 
Ilgaz Dağı'nın devamlı kullandığı bir güzergah olduğunu kaydeden Ertuğrul, "Buralardan geçmek çok zordu. Çetin bir dağ olduğu için Ilgaz'ı geçemiyorduk. Artık sıkıntılı günler geride kaldı. Çok güzel bir yol oldu. Allah hükümetimizden razı olsun." dedi.
 
Tünel sayesinde birçok sıkıntının ortadan kalktığını dile getiren Ertuğrul, "Ilgaz'ın sisi de karı da artık bizleri korkutmuyor. Tünel sayesinde hepsinden kurtulduk." diye konuştu.
 
"Ilgaz sorunu diye bir şey kalmadı"
 
Kastamonulu Selim Kelek de Ilgaz Dağı sorununun bittiğini ifade etti. Bölge halkının tüneli büyük sevinçle karşıladığını anlatan Kelek, "Ilgaz sorunu diye bir şey kalmadı. Eskiden Ilgaz Dağı'nda yolda çok kaza oluyordu, yol kapanıyordu. Tünelle bu sorunların tamamından kurtulduk. Kar ve sis sorunu artık çok geride kaldı." ifadelerini kullandı.
 
Selim Gümüş de ilk kez geçtiği tünelin önünde oğluyla fotoğraf çektirdi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Gümüş, "Bu tüneli gördüm ve sözün bittiği yerdeyiz. Yapandan, yaptırandan, vesile olandan Allah razı olsun. Bu tüneli gördükten sonra bu ülkede yapılacak çok iş olduğunu daha iyi anladım." dedi.
 
Etiketler: Ilgaz Dağı, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli
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