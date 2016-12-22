İletişim için 44,5 milyar lira harcandı

Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı olan 4,5G teknolojisini kullanmaya başlayan Türkiye'de, kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla, 2011 yılından bu yana, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve diğer işletmeciler tarafından 44 milyar 493 milyon 13 bin 51 lira tutarında yatırım yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerinden derlenen bilgiye göre, bu dönemde tüm işletmecilerin yaptığı en fazla yatırım, 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin gerçekleştirildiği 2015 yılında oldu.

Türk Telekom ile Turkcell, Vodafone, Avea tarafından 2011'de 3 milyar 865 milyon 615 bin lira yatırım yapıldı. 2012'de 3 milyar 723 milyon 7 bin 975 lira, 2013'te 3 milyar 756 milyon 902 bin 385 lira, 2014'te de 4 milyar 97 milyon 590 bin 985 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

Geçen yıl 15 milyar 956 milyon 765 bin 623 liralık yatırım yapan Türk Telekom ve mobil şebeke işletmeciler, IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (4,5G) sonucunda oluşan ihale bedellerinin de etkisiyle en fazla yatırımı 2015'te gerçekleştirmiş oldu.

Yıllık yatırım bilgilerine göre, bir önceki yıla kıyasla 2015 yılı sonunda Türk Telekom'un yatırımları yüzde 20,4, mobil şebeke işletmecileri için 4,5G ihalesi sonucunda oluşan ihale bedellerinin de etkisiyle Turkcell'in yatırımları yüzde 398, Vodafone'un yatırımları yüzde 308,6 ve Avea'nın yatırımları ise yüzde 425,8 arttı.

Bu yılın 9 ayında ise Türk Telekom ve mobil işletmecilerce 3 milyar 782 milyon 783 bin 636 liralık yatırım yapılırken, diğer işletmecilerin yatırım miktarı 940 milyon 406 bin 536 lira oldu. Böylece 2011'den bu yılın eylül ayı sonuna kadar hızlı ve kesintisiz iletişimin sağlanması için yapılan yatırım miktarı 44 milyar 493 milyon 13 bin 51 liraya ulaştı.