İLBANK'tan terör mağduru illere 1 milyar lira kaynak

İller Bankası (İLBANK) Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, terörden temizlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin inşa ve ihya çalışmaları kapsamında yaklaşık 1 milyar liralık yatırım tahsisi sağladıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İLBANK'ın 2016 yılı yatırımlarına ilişkin bilgi veren Demirtaş, "Biz 2016 yılında yaklaşık 10 milyar liralık bir tahsis yaptık. Bu İLBANK'ın geriye dönük tarihine bakıldığında rekor bir rakamdır." dedi.

Mücahit Demirtaş, bu miktarda bir tahsis sağlamalarındaki amacın, "Türkiye'ye yönelik düzenlenen terör operasyonları nedeniyle bütün sektörlerin bundan etkilenmemesi için canlı tutulması ve hayatiyetini devam ettirmesi" olduğunu ifade etti.

Bu yüzden katma değer üreten yatırımların bir an önce yapılması gerektiğine işaret eden Demirtaş, "Biz de belediyelere kaynakları, tahsisleri bu dönemde daha da artıralım. Gerekirse kaynak geliştirici bazı projelere girelim. Oralardan kaynak aktararak yatırımları hızlandıralım ki belediyeler kendi düşündükleri, yapmak istedikleri projeleri özellikle bu dönemde bir an önce hayata geçirsinler. Böylece ekonomi canlansın, inşaat sektörü hareketlensin." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektörünün aynı zamanda 200 sektörün ayakta kalmasına katkı sağladığını vurgulayan Mücahit Demirtaş, bu özelliğiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden bir tanesi olduğunu hatırlattı.

Demirtaş, "Sadece konut yapım satımı açısından bakmamak lazım, bu sektörün ayakta kalması lazım. Biz de bakanlığımız olarak, özelde de İLBANK olarak kredi tahsislerini 2016'da 10 milyara çıkardık. 'Yani rahat olun, yatırımlarınızı yapın, sektörü canlı tutalım' niyetiyle bu tahsisleri yaptık." ifadelerini kullandı.

"Baharda her bölgede altyapı inşaatları başlayacak"

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, terörle mücadele sırasında zarar gören Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yaklaşık bir yıldır inşa ve ihya faaliyetlerinin sürdürüldüğünü hatırlatarak, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Terör nedeniyle hasar görmüş bölgelerin kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili bütün altyapılarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finanse edildiğini vurgulayan Demirtaş, bölgede altyapı ihalelerini yaptıklarını, yer teslimlerinin gerçekleştirildiğini ve baharda da her bölgede altyapı inşaatlarının başlayacağını bildirdi.

Bölgede yıkılan, hasar gören binaların yeniden daha modern ve şehir standartlarına uygun kurulması ile ilgili yeni alanlar temin ettiklerini de belirten Mücahit Demirtaş, "İLBANK olarak ya yer satın aldık ya da hazineden tahsis edilen bölgelerde yeni planlamalar yaparak, biraz daha modern, mahalle tarzında bölgenin kültürel değerlerini de dikkate alarak, yeni bölgelerde inşa faaliyetine başladık." diye konuştu.

"30-35 bin yeni konut ihtiyacı var"

Şu anda Silopi'de, Cizre'de, Diyarbakır'da ve İdil'de inşaatların başladığını aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bir kısmı önümüzdeki mart ayından itibaren teslim aşamasına geliyor. Bir kısmı yeni başladığımız yerler var, süreç devam ediyor. Bu birkaç yılı alacak bir proje. Bakanlığımız, özelinde de İLBANK olarak o bölgede aktif olarak, şehirlerin yeniden imar ve ihyası için çalışıyoruz. Bölgede arazi satın almaları da dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyar liralık yatırım tahsisi yapıldı. Yatırımlar tamamlandıkça yıl içerisinde zaman zaman ödemeleri gerçekleşecek. Bu sadece İLBANK olarak ayırdığımız kaynak."

Mücahit Demirtaş, bölgede kentsel dönüşüm fonu üzerinden de yaklaşık 300-400 milyon liralık kaynak kullandıklarını anlatarak, Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde tamamlanacak konutların teslim törenlerinin mart ayı içerisinde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Bölgede 30-35 bin yeni konut ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Bölgede hastaneler, okullar, kreşler, gençlik merkezleri, sağlık ocakları gibi diğer donatı alanlarında 10-15 milyar liralık bir kaynak kullanılması planlanıyor. Bunun belki bir kısmını bakanlığımızı ilgilendiren konularda biz üstleneceğiz ama onun dışında tabi Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, onlar da kendi kaynaklarından bunları yapacaklar." şeklinde konuştu.

Suriye'nin yeniden inşası

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, Suriye'nin DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bir başka ülkenin sınırları içerisinde harcama yapmak için de o ülkeyle ilgili birtakım anlaşmalar yapmış olmak lazım. Bu tabi biraz da orada barışın teminiyle ortaya çıkacak şeyler. Şu anda bir ateşkes sağlandığı için, belki ateşkesten sonraki dönemlerde bu anlaşmalar yapılırsa, biz de hem bakanlık olarak, hem İLBANK olarak bu görevleri üstlenmeye hazırız." AA

