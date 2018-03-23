Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan 'Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24' programının konuğu oldu.

Türkiye ekonomisinin döviz sorunu olmadığını söyleyen Ertem, “Gece yarısı yapılan işlemde görülen rakamın bir önemi yok. Dolar 4 TL’ye çıktı diye bir algı oluşturmak çok yanlış. 3,85’in üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif. Kurlar, piyasa açıldığında gerçek rakamlara gelir. Kur konusunda ekonomi oyuncuları endişe etmesin, bu hareket Türkiye ekonomisine uygun değil. Düzeltmeleri göreceğiz. Kurda geçici oynaklıklara bakarak kalıcı kararlar almak doğru değil ” dedi.

“İkinci yarıda tek haneli enflasyon göreceğiz”

Cemil Ertem, “Cari açık konusunda önümüzdeki aylarda dengelenme sürecini göreceğiz. İhracatımız çok güçlü seyir izliyor. Turizmdeki toparlanma çok iyi, yaz aylarında güçlü döviz girişi olacaktır. Türkiye, ihracat ve üretim temelli büyüyor. 2017’de bunu gördük, 2018 büyüme trendi sürecek. Merkez Bankası piyasayı çok iyi takip ediyor, gereken sıkı duruşu gösteriyor. İşsizlikle enflasyonun bir arada olduğu hikayeye Türkiye çok uzak. Ekonomik risklere karşı KGF uygulaması hayata geçirildi. Türkiye 2017’de 7’nin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirmiş oldu. Enflasyonda Merkez Bankası'nın hedeflerine yaklaştık. Yılın ikinci yarısında tek haneli enflasyonu göreceğiz. Yeni teşvikler üretim maliyetini düşürüp, ihracatı artıracaktır ve KOBİ’ler ihracat pazarlarında daha aktif olacak. Türkiye ekonomisi ekonomik risklerden küçük hamlelerle çok kolay sıyrılabilecek potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

“ABD ateşle oynuyor”

Trump'ın, ülkesinin fikri mülkiyet haklarına uymadığı gerekçesiyle Çin’e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama ve Çin’in ABD’deki yatırımlarını kısıtlama kararı almasını değerlendiren Ertem sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD ateşle oynuyor. ABD ekonomisi bakımından tehlikeli bir adım. ABD-Çin arasında ekonomik bir denge var. Çin, ABD kağıtları ve dolarını zaman zaman elinden çıkaracağını açıklıyor. Bu söylemler bile ABD ekonomisi açısından riskler oluşturuyor. Çin bunu hemen yapamaz ama kademeli olarak yapmaya başladığında ABD için büyük risk oluşturur. ABD, kendisine daha fazla rakip olmadan Çin’i aşağıya çekme çabasında. Bu Amerika’ya daha fazla zarar verecektir.”

“Powell ne yapacağını bilmiyor”

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını değerlendiren Ertem, “Powell’ın konuşması acınası bir durumdu, ne yapacağını bilmiyor. FED, 3 faiz artırımı ile sınırlı kalacağa benziyor. Korumacılık uygulayanlar yüksek bir para birimi ile devam edemezler. Çok ciddi bir ticaret savaşı başlamış durumda, gelişmekte olan ülkeler bu savaştan kazançlı çıkacaktır. Özellikle dijital paralar olmak üzere dolar dışında ciddi alternatifler var” dedi.

“Afrin beklenenden önce ve sorunsuz bitti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın görüşmesini değerlendiren Ertem, “Türkiye’nin hassasiyetleri paylaşıldı. Türkiye-ABD ilişkilerinin ekonomik tarafına baktığımızda, ABD’nin Türkiye’den vazgeçeceğini sanmıyorum. Afrin beklenenden önce ve sorunsuz olarak bitti. Türkiye terörü bitirme noktasında kararlıdır, tüm ülkeler buna saygı duymalıdır. Ekonomiyi etkileyecek olumsuz bir siyasi gelişme olacağını düşünmüyorum” dedi.

Kaynak: TRT Haber