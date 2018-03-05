  • 05 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.82
    EURO 4.708
  • BIST 117079.87
    ALTIN 162.291
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İkinci el araçta KDV sorunu çözülüyor

İkinci el araçta KDV sorunu çözülüyor

İkinci el araç satışında kar yerine toplam fiyat üzerinden KDV uygulaması, KDV Kanunu Tasarısı ile son bulacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İkinci el araçta KDV sorunu çözülüyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıyla ikinci el araç satışında "KDV sorunu"nun çözüleceğini ve esnafın mağduriyetinin son bulacağını belirtti.

Erkoç, yazılı açıklamasında, TBMM'ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanunu'nda da değişiklik öngören tasarı kapsamında, ikinci el araç ticaretinde "haksız KDV uygulamasına" son verilecek olmasının sektörde memnuniyet yarattığını ifade etti.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle, ikinci el araç ticaretiyle uğraşan esnafın yaşadığı sıkıntının giderileceğini vurgulayan Erkoç, "Tasarı ile ikinci el araç satışında kar yerine toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın mağduriyeti son bulacak" değerlendirmesini yaptı.

Erkoç, düzenlemenin kayıt dışılığı azaltacağına işaret ederek, devletin vergi gelirinin artacağını kaydetti.

KDV mükelleflerinden alınan araçlarda devam eden KDV sorununun da çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Erkoç, "İkinci el araç satıcılarının KDV mükelleflerinden aldığı araçları satarken uygulanacak KDV'nin açıklığa kavuşturulması gerek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: motorlu araç satış federasyonu, KDV kanun tasarısı, katma değer vergisi, ikinci el araç satışı, ikinci el
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER