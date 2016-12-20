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İkinci el araç satıcılarının umudu '2017'

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "2017 yılında ikinci el araç satışlarını 7-7,5 milyon aralığında bekliyoruz." dedi.

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İkinci el araç satıcılarının umudu 2017

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 2017 yılında ikinci el araç satışlarını 7-7,5 milyon aralığında beklediklerini ifade etti.

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomiyi hedef alan tüm olumsuz girişimlere rağmen 2016’da otomotiv piyasasının iyi bir yıl geçirdiğini, 2017’de ise sektörde ciddi bir hareketlenme beklediklerini belirtti.

İkinci el otomotiv piyasasında toplam satışların bu yılın tümünde 6,7 milyona ulaşacağını ifade eden Erkoç, 2017 yılında ikinci el araç satışlarının 7-7,5 milyon aralığında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Erkoç, "2017’de dövizde ve faizde istikrarın, piyasalarda güvenin artması ve ekonomide yeniden hızlı büyüme ivmesinin başlaması ile sektörde yeniden hareketlenme olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: ikinci el, ikinci el araba, otomotiv sektörü
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