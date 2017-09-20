'İkinci el araç düzenlememizi bitirdik'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CNR Expo’da tek çatı altında gerçekleştirilen CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması’nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin fuara ilişkin sorusu üzerine Tüfenkci, yabancının Türkiye’ye olan ilgisinin hain darbe girişiminden sonra da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle gıda önemli bir sektör. Gıdanın enflasyondaki yerini bildiğimiz için gıda enflasyonunu düşürme adına oradaki oynaklığı stabil haline getirebilme adına bildiğiniz gibi orta vadeli tedbirler aldık ve bu Gıda Komitesi’nde de konuşuldu. Onu ekim ayı içerisinde hayata geçireceğiz. Özellikle sebze ve meyvelerin standart ambalajı içerisinde taşınmasını ve o ambalaj içerisinde nakledilmesiyle ilgili bir yönetmelik taslağını hazırladık. Bu, Gıda Komitesi tarafından kabul edildi. Yine soğuk zincir içerisinde taşınarak, buradaki zayiatları önleme, soğuk zincir içerisinde tüketiciye arzı konusunda çalışma ve teşviklerimiz var.

Gıda ile ilgili lisanslı depolar, hububat, bakliyat ile ilgili lisanslı depolarla ilgili teşvik ve tedbirler var. 93 lisanslı depoya müracaat eden firma var. Yaklaşık 35’i faaliyete geçti. 93’ü faaliyete geçtiğinde de 10 milyon tonluk depo hacmine sahip olacak. Böylelikle arzın, ürünün fazla olduğu zaman dilimi içerisinde üretici, çiftçi piyasaya mallarını getirme noktasında bir alternatife sahip olacak. Dolayısıyla sağlıklı şartlarda depolanabilen ürünlerle 12 aya yayılan talebi karşılayabilecek Ürün İhtisas Borsası’nın faaliyete geçmesiyle de Türkiye, yeni ve derinliği olan bir borsaya kavuşmuş olacak. Böylece çiftçimizin ürünleri alternatif pazarlarda da satılmış olacak. Yurt dışından borsa üzerinden alımlar... Özellikle bizim güçlü olduğumuz fındık, kayısı, incir, üzümde artık fiyatlar Türkiye’de belirlenecek, borsası Türkiye’de oluşacak. Bunun için bütün hızımızla Ürün İhtisas Borsası’nı hayata geçireceğiz."

Tüfenkci, gıdada hem tüketicilerin sağlıklı şekilde ürünlere kavuşması, kazanması hem de üreticilerin kazanması için mekanizmalar oluşturmak istediklerini söyledi.

(İkinci el araç ve emlak) Düzenlemelerdeki amaç suistimaller ve dolandırıcılığı önlemek”

Bülent Tüfenkci, ikinci el araç ve konut satışına yönelik düzenlemeye ilişkin soruya da şu karşılığı verdi:

"İkinci el araç düzenlememizi bitirdik ve Başbakanlığa yayımlanmak üzere gönderdik. Özellikle ikinci el araç piyasasının düzenlenmesi noktasında bu mesleği yapan komisyoncuların, galericilerin belli nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu işi yapmamasını istiyoruz. Emlakta da aynı düzenleme... Emlak düzenlemesini ikinci el araç düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra Başbakanlığa göndermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı paydaşlarla devam ettiriyoruz. Emlak işi yapanların belli nitelikte olmasını istiyoruz. Sözleşmelerin şeffaf ve izlenebilir olmasını istiyoruz. Komisyon ücretlerinin net olarak belirlenmesini istiyoruz. İkinci el araçta eğer etiketinde‚ 'bu araç hasarsızdır, bakımı tam olarak yapıldığı‘ söyleniyorsa belli bir kilometre garanti verilmesini istiyoruz. Hem ikinci el araç hem de emlak düzenlemesindeki amacımız, bu ticaretin belli kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak ve buradaki suistimalleri ve dolandırıcılığı önlemek.”