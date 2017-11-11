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İkinci el araç alacaklara büyük kolaylık

İkinci el araçların muayene ve kilometre bilgileri PTT mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

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İkinci el araç alacaklara büyük kolaylık

İkinci el araç alacaklara yeni bir kolaylık geliyor.

Bundan böyle ikinci el araçların, kilometre ve muayene bilgileri PTT'nin mobil uygulaması aracılığıyla öğrenilebilecek.

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT arasında bilgilerin paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole göre ikinci el araç satın alacaklar, bakanlık tarafından verilecek kilometre ve araç muayene bilgilerini PTT mobil uygulamaları üzerinden plaka veya şase numarası girip öğrenebilecek.

İmzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka en güvenilir ve hile yapılmamış bilgilerin bu uygulama sayesinde vatandaşın hizmetine sunulacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ikinci el araçlar, protokol, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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