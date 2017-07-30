'İkinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye, 7 düvele karşı mücadele verirken 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Allah'ın izniyle de ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz. Türkiye büyüyecektir, güçlenecektir, kimse de önünü kesemeyecektir." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında merkez Toroslar ilçesinin bin 200 rakımdaki dağ köylerinden Güzelyayla Mahallesi'nde bir kıraathanede bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, yörüklerin, ay yıldızlı bayrak, vatan ve millet sevgisi denilince tarihin her döneminde ayağa kalktığını söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında güçlü mücadeleler sürdürdüğünü belirten Elvan, "Türkiye dimdik ayakta, ayakta olmaya da devam edecek. Bir taraftan PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle, diğer taraftan Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından rahatsız olan o gelişmiş ülkelerle. Sözde demokrasiden, özgürlüklerden bahseden ama terör örgütlerinin arkasında olan devletler. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bu devletin bir hükümeti olarak gece, gündüz bunlarla mücadele veriyoruz." dedi.

Türkiye'nin, 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü, ikinci çeyrekte daha iyi bir büyüme performansı beklendiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Başımız her zaman dik. Bundan sonraki süreçte de dik olmaya devam edecek. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz. Hiçbir şekilde, hiçbir ülkenin, kavmin talimatı bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren tek şey vardır, vatanımız, milletimiz, devletimiz ve ay yıldızlı al bayrağımızdır. Kim ne söylerse söylesin, biz doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, 7 düvele karşı mücadele verirken 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Allah'ın izniyle de ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz. Türkiye büyüyecektir, güçlenecektir, kimse de önünü kesemeyecektir ama şunu da ifade etmem lazım; Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe düşmanımız artıyor. Bunu da bilelim. Onun için bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, ay yıldızlı al bayrağımızın altında kenetlenmemiz son derece önemli. Birliğimizi asla ve asla bırakmayacağız. Birilerinin kışkırtmalarıyla, birilerinin kendi içimizde fitne çıkartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülke, millet bizim. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Onun için bu ülkeye birlikte sahip çıkacağız."

"Bizim efendiye ihtiyacımız yok"

Elvan, ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi dimdik duran bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu ifade ederek, dünyanın, dışarıdan gelecek talimatları yerine getirecek zayıf bir Cumhurbaşkanı istediği için bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, terörle mücadeleye taviz vermeden devam edeceğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü başta olmak üzere, her birinin inlerine teker teker giriyoruz. Bir terörist bile olsa F16 uçaklarımız kalkıyor, o bir kişiyi imha ediyor. Terör örgütlerinin kökünü tamamen kurutuncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bu topraklar bizim. Bu toprakları vatan yapan siz değerli yörük kardeşlerimizsiniz. Bu topraklara sahip çıkan sizlersiniz. Onun için bizim üzerimize düşen görev, sizlerin hizmetkarı olmak. Başka bir şey değil. Geçmişte çok efendiler geldi, geçti. O efendiler Türkiye'yi büyütmediler, küçülttüler. Türkiye'yi güçlendirmediler, daha güçsüz hale soktular. Bizim efendiye ihtiyacımız yok, efendimiz sizlersiniz, siz milletimizsiniz."

Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan'ın da eşlik ettiği Elvan, konuşmasının ardından mahalledeki üzüm ve şeftali bahçesini gezerek, üreticilerden bilgi aldı. Elvan, çiftçilere, bölgedeki "beyaz sinek" zararlısına karşı mücadele için yürütülecek projeye ilişkin bilgi verdi. AA