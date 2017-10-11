IKBY'de altın piyasası zor günler geçiriyor

Bağdat hükümetinin IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarını uluslararası seferlere kapatmasının ardından bölgedeki altın ithalatının durması piyasayı olumsuz etkiledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) altın piyasası, Süleymaniye ve Erbil Havalimanları'nın uluslararası uçuşlara kapatılması sebebiyle ithalat yapılamadığından zor günler geçiriyor.

IKBY'nin uluslararası toplum ve komşu ülkelerin uyarısına rağmen 25 Eylül referandumunu düzenlemesinden dolayı, Irak merkezi hükümeti tarafından Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarındaki uluslararası uçuşlarla kargo hizmeti askıya alınmış vaziyette.

IKBY'nin, Irak merkezi hükümetine kıyasla ithal edilen altından daha az miktarda vergi alması, Türkiye başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden altın ihraç eden tüccarları Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarını kullanmaya teşvik ediyordu. Altın tüccarları, bölgenin hem güvenli olması, hem de kâr payının yüksek olmasından dolayı Erbil'de altın stoklayıp, daha sonra Irak'ın diğer bölgelerine karadan sevkiyatını gerçekleştiriyordu.

Bölgeye uçuşların durdurulmasının ardından son durum hem toptancıları hem de yaklaşık 2 bin kuyumcuyu etkiledi.

"Son 10 günde tek gram altın piyasaya girmedi"

Erbil Altıncılar Sendikası sözcüsü Hındırin Verdi, Irak'a Türkiye ve BAE'den ithal edilen altının yüzde 75'inin Erbil veya Süleymaniye Havalimanları üzerinden getirildiğini, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde 25 ton altının ithal edildiğini ancak son 10 gün içerisinde ise tek gram altının piyasaya girmediğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen savaş nedeniyle Irak genelinde ve özellikle IKBY'de tüm sektörlerde bir mali krizin olduğunu hatırlatan Verdi, buna ilaveten havalimanlarının kapatılmasıyla altın piyasasının da dibe vurmaya başladığını söyledi.

Erbil'deki Türkmen altın tüccarlarından Ahmet Kasapoğlu, Erbil'in altıncılar çarşısındaki işlerin yüzde 65 oranında azaldığını söyledi.