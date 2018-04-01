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İhracatta rekor kırıldı

TİM verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,5 artarak 160 milyar dolara yaklaştı.

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İhracatta rekor kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) son 12 aylık dönemin ihracat verilerini açıkladı.

Son 12 ayda ihracat yüzde 10,5 artarak 160 milyar dolara yaklaştı.

Tarihin  en yüksek ihracat gerçekleştirilen ayı

Martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.

159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat

Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TİM, nihat zeybekçi, ihracat
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