İhracatta lider il belli oldu

İstanbul, geçen yılki 76,2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye'nin toplam ihracatının yarısından daha fazlasını (yüzde 53,4) tek başına üstlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016'da toplam ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en fazla ihracata 76 milyar 208 milyon dolar ile İstanbul imzasını atarken, ilin ihracatı 2015 ile karşılaştırıldığında yüzde 1 gerileme gösterdi. İstanbul'un toplam ihracat içindeki payı yüzde 53,4 olarak hesaplandı.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, Adana, Konya, Trabzon, Denizli gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu birçok ilin ihracat gelirleri bir önceki yıla göre düştü. Buna karşın 43 il ise ihracatını artırma başarısı gösterdi. Bu kapsamda İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Sinop ve Mardin gibi iller ihracatını artırdı.

Söz konusu dönemde ihracatını yaklaşık 1,1 milyar dolar artışla 8 milyar 634 milyon dolardan 9 milyar 772 milyon dolara yükselten Bursa, ihracatını değer bazında en fazla artıran il oldu.

Bir önceki yıl hiç ihracat yapmayan tek il olan Kars ise geçen yıl 156 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde en fazla düşüş ise Kocaeli'de görüldü. Kocaeli'nin bir önceki yıl 7 milyar 402 milyon dolar olan ihracatı 933 milyon dolar gerileyerek, 6 milyar 469 milyon dolara indi.

Ege ihracatını artırdı, Karadeniz azalttı

Bölgelerin ihracat performansı karşılaştırıldığında, Marmara Bölgesi'nin toplam ihracatı geçen yıl 98 milyar 329 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi, 753,5 milyon dolar ile Türkiye'nin en az ihracat yapan bölgesi olurken, bölgenin toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 15,3 azaldı. Bölgede en fazla ihracat yapan il, 251 milyon dolar ile Elazığ oldu.

Ege Bölgesi'nin toplam ihracatı yüzde 1,4 artarak 14,4 milyar dolara çıktı. Ege Bölgesi'nin ihracatında en önemli payı 8,4 milyar dolarla İzmir aldı.

İç Anadolu Bölgesi'ne bakıldığında, bölgenin ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 10 milyar dolara düştü. Bu bölgede de Ankara 6,5 milyar dolar ile bölgenin ihracatına en fazla katkı sağlayan il oldu.

Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı yüzde 0,3 artış göstererek 7,2 milyar dolara yükseldi. Akdeniz Bölgesi'nde ihracata en önemli katkıyı 1,7 milyar dolar ile Hatay yaptı.

Güneydoğu Anadolu, toplamda 8,7 milyar dolar ile ülke ihracatına katkıda bulunurken, yıllık bazda bölgenin ihracatı yüzde 2 azaldı. Gaziantep, 6,4 milyar dolar ile bölgenin ön plana çıkan ili olarak belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nin de bu dönemde ihracatı yüzde 11,2 daralarak 3,2 milyar dolar seviyelerine düştü. Bölgede en fazla ihracat yapan il 1,4 milyar dolar ile Trabzon oldu.

