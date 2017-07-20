'İhracatta ilk yarıda 3 rekor kırdık'

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşti.

Açılışta TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bakan Ağbal'ın ve ilgili bürokratların sorunlarını ve görüş önerilerini dinlediklerini kaydederek, bu toplantıların kendileri için çok önemli olduğunu, bakanlar sayesinde sorunlarının hızlı bir şekilde çözüm bulduğunu anlattı.

Bakan Ağbal'ın KDV düzenlemesine ilişkin çalışmalara destek vermeleri amacıyla 2 ay önce kendilerine talimat verdiğini anımsatan Büyükekşi, Ağbal'ın düzenleme yapılacak KDV sistemi ile ilgili ihracatçıların beklenti ve önerilerini almak istediğini söyledi.

Büyükekşi, kendilerinin de 67 bin ihracatçı firma adına, bu talimat çerçevesinde, bir çalışma başlattıklarını kaydederek, bir rapor oluşturduklarını, bu toplantıda raporu arz edeceklerini bildirdi.

Başkan Büyükekşi, "İhracat yapan firmalarımızın karşılaştığı sorunları ele aldık. Bunlardan 38 tanesi Maliye Bakanlığımız ile ilgili. Burada dikkatimizi çeken husus şu: Bu 38 sorunun 20 tanesi direkt KDV ile ilgili. KDV sisteminde Bakanımızın gerçekleştirmeyi düşündüğü reformun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu konunun gündeme gelmesi gerçekten bizim için çok önemli." diye konuştu.

"İlk yarıda 3 rekor kırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile 2017'yi "atılım yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Büyükekşi, ihracatçılar olarak hiç durmadıklarını, üretip ihraç ettiklerini, yüzde 5'lik ilk çeyrek büyümesine 2,2 puanlık katkı sağladıklarını anlattı.

Büyükekşi, 155 milyar dolar olan ihracat hedeflerinin tam olarak yarısını ilk 6 ayda gerçekleştirdiklerini kaydederek, "İhracatçılarımızın bu azmiyle 3 de rekor kırdık. Küresel ticaretten aldığımız payı binde 9'a, AB’nin ithalatında aldığımız payı yüzde 1,28'e, ABD'nin ithalatından aldığımız payı binde 3,1'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bu başarıda hükümetin desteklerinin payının büyük olduğunu dile getiren Büyükekşi, bu desteklerden bahsetti.

Büyükekşi, ihracatçılara yeşi pasaport hakkı tanındığını anımsatarak, "Şu ana kadar 4 bin 400 ihracatçımız yeşil pasaport sahibi oldu." dedi.