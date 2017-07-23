İhracatın lideri 'fındık'

Fındık, 425 milyon 833 bin 757 dolarla yılın ilk 6 ayında Trabzon'dan en çok ihraç edilen ürün oldu.

Trabzon'dan yılın ilk 6 ayında 57 milyon 72 bin 764 kilogram fındık ve mamulleri ihraç edildi. Söz konusu dönemde yapılan ihracattan ise 425 milyon 833 bin 757 dolar gelir elde edildi.

Trabzon'dan yapılan ihracatın 266 milyon 727 bin 571 dolarlık kısmını naturel iç fındık oluştururken, kalan 159 milyon 106 bin 186 dolarlık kısmını da kavrulmuş, kıyılmış ve füre olmak üzere işlenmiş fındık oluşturdu.

"Trabzon ihracatta önemli bir konumda yer alıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan yılın ilk 6 ayında en çok ihraç edilen ürün sıralamasında fındığın liderliğini koruduğunu söyledi.

Trabzon'dan yapılan ihracatta ikinci sırayı 23 milyon 436 bin 350 dolarla domatesin aldığını vurgulayan Gürdoğan, üçüncü sırada ise 10 milyon 983 bin 175 dolarla kuru soğanın geldiğini ifade etti.

Gürdoğan, kentten balık yağı, nargile tütünü ve tekerlek poryasının da ihraç edildiğini anlatarak, Trabzon'un ihracatta önemli bir konumda olduğunu kaydetti.

"Fındık ihracatında, Türkiye'nin birinci kenti Trabzon"

Fındık ihracatında, Türkiye'de birinci sırada Trabzon'un yer aldığını vurgulayan Gürdoğan, Trabzon'un marka şehir olarak Türkiye geneli fındık ihracatının yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

Trabzon'un yaş meyve sebze ihracatındaki konumunu da her geçen gün geliştirdiğine dikkati çeken Gürdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentimiz işlenmiş gıda ürünleri ve sanayi ürünleri sektöründe de son yıllarda önemli atılımlar yaptı. Birlik olarak yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz hizmetler kapsamında ihracatın ve ihraç edilen ürün çeşitlenmesinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini ve belli sektörlerde Trabzon'un daha da ön plana çıkacağını tahmin ediyoruz."