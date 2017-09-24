İhracatın kilit noktası 'e-ticaret'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, küresel oyuncuların Türkiye'deki e-ticaret pazarına yönelmesinin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, "Bu durum, sektörün ülkemizde ne kadar güçlü bir gelecek vadettiğinin de kanıtı." dedi.

Kantarcı, yaptığı açıklamada, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi kurulurken en önemli amaçlarının Türkiye'de e-ticaret sektörünü büyütmek ve bundan sonraki dönemde kamu ve özel sektörün e-ticaretin gelişmesini sağlayacak süreçlerde birlikte çalışmalarına olanak sağlamak olduğunu belirtti.

Yurt dışında faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde uygulanması gündeme gelen stopaj kesintisinin vergi kaybını önlemek için planlandığını dile getiren Kantarcı, söz konusu uygulamanın Türkiye'de potansiyel gören ve bu pazara girmek isteyen uluslararası e-ticaret oyuncularını yatırım yapmaya teşvik edeceğini belirtti.

"İhracatın artırılmasında en kritik kanal e-ticaret"

E-ticaretin, ihracatın artırılması için en kritik kanallardan biri olduğunu vurgulayan Kantarcı, şunları söyledi:

"Bu önemli ihracat kanalının önünde, sektörün büyümesini kısıtlayan, aşılması gereken bariyerler bulunuyor. İade ve gümrük süreçlerinin, sınır ötesi ticareti destekleyecek şekilde kolaylaştırılması ve maliyetlerinin azaltılması, teşvik paketleri ile perakendecilerin e-ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi, uluslararası taşımacılık ücretlerinin düşürülmesi, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi'nin karayolunu da kapsayacak şekilde genişletilmesi, e-ihracat rakamlarının ülke ve firma bazlı aksiyonlara imkan tanıyacak şekilde raporlanması ile Türkiye'nin e-ihracat büyümesi desteklenebilir."

400 milyar dolar seviyesine ulaştı

Dünyada e-ticarette sınır ötesi ticaret hacminin 2016 yılında 400 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Kantarcı, bunun her yıl ortalama yüzde 27 büyüyerek 2020 yılında 1 trilyon dolara yaklaşmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin pastadan pay almak için bu kanala yoğunlaşması gerektiğine dikkati çeken Kantarcı, "E-ihracat ekosisteminde yerimizi ivedilikle almak için ülke olarak çalışmalarımızı hızlandırabilirsek, ileride ekonomik büyüme anlamında da yüz güldüren sonuçlar elde edebiliriz." diye konuştu.

"Türkiye, e-ticaret için dikkat çekici bir potansiyel barındırıyor"

E-ticaretin dünyada cazibesini korumaya devam ettiğine değinen Kantarcı, Türkiye'de yaklaşık 47 milyon internet kullanıcısı olduğunu dile getirdi.

Bu rakamla ve gelişen e-ticaret hacmiyle dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinin Türkiye pazarına girmek istediğini vurgulayan Kantarcı, şunları söyledi:

"Küresel oyuncuların Türkiye pazarına yönelmesi esasında bizi şaşırtmıyor. Bu durum, sektörün ülkemizde ne kadar güçlü bir gelecek vadettiğinin de kanıtı. Söz konusu girişimlerin Türkiye'de e-ticaretin gelişimi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü potansiyelini tam olarak ortaya koyan, dünya standartlarında dinamizme sahip bir e-ticaret ekosistemi oluşması için Türkiye'de daha gidilecek çok yol var."

Kantarcı, Türkiye'deki e-ticaret sektörünü küresel rekabete sağlıklı bir şekilde entegre etmek için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.