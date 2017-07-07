  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İhracata destek ödemelerinde e-imza dönemi

İhracata destek ödemelerinde e-imza dönemi

İhracata destek ödemesine ilişkin belgelerin,e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda,orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazına gerek kalmayacak.

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İhracata destek ödemelerinde e-imza dönemi

İhracata destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazına gerek kalmayacak.

Ekonomi Bakanlığının "İhracata Yöneli̇k Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fi̇yat İsti̇krar Fonundan Yapılan Ödemelere İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak.

Firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine ait olacak.

Etiketler: ihracat, ihracata destek ödemesi, e-imza, Ekonomi Bakanlığı
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