İhracat beyannameleri jet hızıyla sonuçlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle gümrük kapılarında yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde geçen yıl ihracat işlemlerinin yüzde 66'sı ilk bir dakika içinde sonuçlandırıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ticaretin daha güvenli ve hızlı yapılması amacıyla gerçekleştirilen düzenlemelerle ihracatçılara kolaylıklar sağlandı.

Gümrük işlemlerinin dijital ortamlara taşınması sayesinde, geçen yıl ihracat beyannamelerinin yüzde 66'sının işlemleri bir dakikada sonuçlandırılarak, sınır kapılarında bekleme süreleri de kısaldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapıları olan gümrüklerin, uluslararası ticaretin gelişmesinde ve kolaylaştırılmasında kilit konumda yer aldığını söyledi.

Daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle gümrük işlemlerini dijital ortama taşıdıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Gümrük işlemlerimizin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İhracat işlemlerinin yüzde 66'sını bir dakikada tamamlıyoruz. 2002'de bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama 15 saatin üzerinde tamamlanırken, 2016'da bu süreyi 2 saat 40 dakikaya indirdik. Eşyanın muayenesiyle belge kontrolünün de yapıldığı kırmızı hat oranı ise 2010'da yüzde 10 seviyesinde iken 2016'da bu oranı yüzde 5,4 seviyesine çektik." diye konuştu.

Gümrük kapıları modernize ediliyor

Gümrük kapılarının modernizasyon çalışmalarında önemli aşama kat ettiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Avrupa'nın en büyük gümrük kapılarından biri olan Kapıkule başta olmak üzere, Habur, Cilvegözü, Gürbulak, Hamzabeyli, İpsala, Nusaybin, Dilucu, Çıldır/Aktaş, Esendere Gümrük Kapılarımızı modern tesislerine kavuşturduk. Sarp Gümrük Kapımıza tüm dünyaya örnek olacak iki katlı model inşa ediyoruz. Modernizasyon işlemlerini 2018 yılında tamamlayacağız. İran'a açılan Kapıköy Gümrük kapımızın modernizasyonunu da bu yıl içerisinde bitireceğiz"." diye konuştu.