İhraç edilen her 100 araçtan 39'u Kocaeli'den

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türk otomotiv sektörü ocak-mart döneminde 439 bin 377 adet araç üretti.

Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun yılın ilk çeyreğindeki toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 165 bin 739'a yükseldi. Bu miktar sektörün toplam üretiminin yüzde 38'ini oluşturdu.

Kentteki otomotiv firmaları üretilen 165 bin 739 aracın yüzde 81'ine denk gelen 134 bin 731'ini ihraç etti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde 123 bin 964 adet olan ticari araç üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 13'lük artışla 140 bin 15 adede yükselirken, ihracat da yüzde 9 artarak 109 bin 368 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli, ocak-mart döneminde 91 bin 788 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 65,5'ini, 76 bin 27 adetle de toplam ihracatın yüzde 65,8'ini tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak: AA