İHA ve SİHA'lara 'Girişimcilik Ödülü' verildi.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İstanbul'da bir kongre merkezinde 2017 Yılı Girişimcilik Ödül törenini gerçekleştirdi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ödül töreninin teması 'Yerli ve Milli' oldu.

Baykar Makina, terörle mücadelede ve Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli rol üstlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) 'Yerli ve Milli' imkanlarla ürettiği için ödüle layık görüldü.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, dernek üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Terörle mücadelede büyük öneme sahip

Baykar Makina adına ödülü aldıktan sonra gerçekleştirdiği sunumda Haluk Bayraktar, şirketin ilk yıllarından bu zaman kadar nasıl geldiği hakkında bilgiler verdi. Bayraktar sunumunda İHA ve SİHA'ların nasıl yapıldığı ile ilgili video ve terörle mücadelede ne kadar etkili olduğuna dair bilgiler paylaştı.

Ödülü alan Haluk Bayraktar şöyle konuştu:

''Bugün İGİAD'ın 2017 Özel Girişimcilik Ödülü'ne firmamız layık bulundu. Bende Ar-Ge ve mühendislik ekibim adına buradayım. Bu ödülü almak bizim için büyük bir şeref. Dernek, iş ahlakını kendi odak alanına koymuş bir dernek. Buda bizim için ayrı bir şeref oldu. Ülkemiz havacılığında Cumhuriyet Dönemi'nde Nuri Demirağ, iş ahlakını en öne almış özel sektör girişimcisi. Bu seviyede teknolojilerin geliştirilmesi, ona özel ve üstün ahlaklı insanlar tarafından gerçekleştirilebileceğine inanıyorum. Bu anlamda burada bu ödüle layık görülmek bizim için bir onurdur''.

"Teknolojiye yatırım çok önemli"

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, terörle mücadelede ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ülke savunmasına önemli katkılarda bulunan ve yüksek teknolojik ürünler üreten, İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina'yı tebrik etti.

"Haluk Bayraktar'a ödülümüzü takdim ettik. Bu yıl 'Milli ve Yerli' temasıyla ödül törenimizi gerçekleştirdik. Ülkemiz yatırımcılarının, girişimcilerinin ve Türkiye'nin hedeflerini yakabilmesi açısından teknolojik ürünlere yatırımın çok önemli olduğu dikkatini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istedik. İnşallah ülkemiz Baykar Makina gibi nice firmaların girişimciliğine şahit olacaktır. Ülkemiz, bu firmanın ürettiği İHA ve SİHA'larla çok önemli bir savunma gücüne ulaşmış ve caydırıcılık noktasında bölgesinde önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Başarısından dolayı şirketi tebrik ediyoruz''

Kaynak: İHA