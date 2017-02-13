  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.691
    EURO 3.928
  • BIST 88454.21
    ALTIN 145.966
Buradasınız : » » Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi yükseldi

Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi yükseldi

Dünya ekonomisi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde 2,6 puana yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi yükseldi

Dünya ekonomisi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde 2,6 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yılın ilk çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketi'nin (WES) öncü sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde eksi 1,2 puan olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 2,6 puana çıktı.

Ankete göre, uzmanların mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeleri son çeyrekte olduğu kadar olumsuz gerçekleşmedi. Beklentiler de dünya ekonomisinde ılımlı bir toparlanmaya işaret ederek biraz daha düzeldi.

Ifo ekonomik iklimi öncelikle gelişmiş ekonomilerde gelişti. Özellikle Japonya'daki durum önemli ölçüde aydınlandı. Ekonomik iklim İngiltere'de düzeldi ancak ankete katılan uzmanların çoğunluğu karamsar tavrını sürdürdü. Gelişen ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde ekonomik iklim elverişsiz olmaya devam etti.

Dünya Ekonomi Anketi uzmanlarına göre, dünya genelinde ortalama kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının gelecek 6 ay içinde artması beklenirken, ankete katılan tüm uzmanlar ABD'de ise kısa vadeli faizlerin yükselmesini öngörüyor. Ayrıca, doların gelecek 6 ay boyunca güçlenmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ocak ayında yapılan anket, 118 ülkeden bin 147 uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi.  AA

Etiketler: Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, Dünya Ekonomi Anketi, dünya ekonomisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER