Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi yükseldi

Dünya ekonomisi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde 2,6 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yılın ilk çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketi'nin (WES) öncü sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde eksi 1,2 puan olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 2,6 puana çıktı.

Ankete göre, uzmanların mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeleri son çeyrekte olduğu kadar olumsuz gerçekleşmedi. Beklentiler de dünya ekonomisinde ılımlı bir toparlanmaya işaret ederek biraz daha düzeldi.

Ifo ekonomik iklimi öncelikle gelişmiş ekonomilerde gelişti. Özellikle Japonya'daki durum önemli ölçüde aydınlandı. Ekonomik iklim İngiltere'de düzeldi ancak ankete katılan uzmanların çoğunluğu karamsar tavrını sürdürdü. Gelişen ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde ekonomik iklim elverişsiz olmaya devam etti.

Dünya Ekonomi Anketi uzmanlarına göre, dünya genelinde ortalama kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının gelecek 6 ay içinde artması beklenirken, ankete katılan tüm uzmanlar ABD'de ise kısa vadeli faizlerin yükselmesini öngörüyor. Ayrıca, doların gelecek 6 ay boyunca güçlenmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ocak ayında yapılan anket, 118 ülkeden bin 147 uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. AA