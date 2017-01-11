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BuradasÄ±nÄ±z : » » Ä°ETT'nin bin 854 duraÄŸÄ± ihaleye Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

Ä°ETT'nin bin 854 duraÄŸÄ± ihaleye Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

Ä°ETT'nin bin 854 otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±n, modernize edilmesi ve icÌ§indeki reklam alanlarÄ±nÄ±n 20 yÄ±l suÌˆreyle kullanÄ±m hakkÄ± iÃ§in ihaleye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± onaylandÄ±.

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Ä°ETTnin bin 854 duraÄŸÄ± ihaleye Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinde, Ä°ETT'nin bin 854 otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±n modernize edilmesi ve icÌ§indeki reklam alanlarÄ±nÄ±n 20 yÄ±l suÌˆreyle kullanÄ±m hakkÄ± iÃ§in ihaleye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± onaylandÄ±.

IÌ‡stanbul BuÌˆyuÌˆksÌ§ehir Belediye Meclisi ocak ayÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n 3. birleÅŸimi, SaraÃ§hane'deki belediye binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Meclis toplantÄ±sÄ±nda IÌ‡ETT otobuÌˆs hatlarÄ±ndaki mevcut duraklarÄ±n modernize edilmesi ve icÌ§indeki reklam alanlarÄ±nÄ±n 20 yÄ±l suÌˆreyle kullanÄ±m hakkÄ±nÄ±n verilmesi isÌ§inin ihale edilmesi teklifi gÃ¼ndeme geldi. Teklifi iÃ§eren komisyon raporu oylamaya sunuldu. AK Partili meclis Ã¼yelerinin "evet", CHP'li meclis Ã¼yelerinin "ret" oyu verdiÄŸi rapor oy Ã§okluÄŸuyla kabul edildi.

AlÄ±nan karara gÃ¶re, IÌ‡ETT otobuÌˆs hatlarÄ±ndaki mevcut duraklar modernize edilecek. Ä°cÌ§indeki reklam alanlarÄ±nÄ±n 20 yÄ±l suÌˆreyle kullanÄ±m hakkÄ±nÄ±n verilmesi isÌ§i de ihaleye Ã§Ä±karÄ±lacak.

Etiketler: Ä°ETT, Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼, Ä°ETT duraklarÄ±
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