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ICAC Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Kranthi: GDO'suz pamuk üreten tek ülke Türkiye

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Keshav Kranthi, genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

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ICAC Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Kranthi: GDOsuz pamuk üreten tek ülke Türkiye

Ege İhracatçı Birliklerinin 2020 yılında İzmir'de düzenleyeceği Dünya Pamuk Araştırma Konferansı kapsamında Aydın'a gelen Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) heyeti, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

ICAC İcra Direktörü Kai Hughes ve ICAC Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Keshav Kranthi, enstitünün yaptığı araştırmalar hakkında enstitü müdürü Koray Şimşek'ten bilgi aldı.

Keshav Kranthi, Türkiye'nin dünya pamuk üretimindeki yerine değindi.

Keshav Kranthi pamukta verimliliğin çok önemli olduğunu söyledi.

"Türkiye verimlilikte dünyada ikinci sırada yer alıyor. Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye. Bu çok önemli bir özellik. Türkiye pamukta hem verimlilik anlamında hem de kalite anlamında dünyada en üst sırada. Bunun tartışması bile yapılamaz." 

Kaynak: AA 

Etiketler: pamuk, Nazilli, Keshav Kranthi, genetiği değiştirilmemiş organizma
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