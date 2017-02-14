İBB'de çevreci yatırımlar hız kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gerçekleştirdiği projelerle karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamayı da hedefliyor. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı ve Çekmeköy-Taşdelen metrosunun devreye girmesiyle 2020 yılında sera gazı emisyonlarında 25 bin 391 ton karbondioksite eşdeğer düşüş bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte olumlu çevresel etkileri de olacak altyapı, tünel, metro gibi çalışmalar hız kazandı.

İBB Başkanlığınca 2016 yılında İstanbul için kapsamlı bir İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmaya başlandı. Bu yıl sonunda ise gerek enerji verimliliği gerekse karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik önemli eylemlerin tamamlanması hedeflendi.

Söz konusu çalışmaların her biri için ilgili birim tarafından fizibilite raporu hazırlanarak, karbon emisyonlarının ne oranda azaltıldığı ve ekonomik kazançlar konusunda değerlendirme yapılması mümkün oluyor.

Bu kapsamda, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Merkez Metro Hattı ile Çekmeköy-Taşdelen metrosunun devreye girmesiyle otobüs, minibüs ve otomobil kullanımlarında azalma sağlanması sonucu, 2020 yılında sera gazı emisyonlarında 25 bin 391 ton karbondioksite eşdeğer düşüş bekleniyor.

Yine söz konusu çalışma için gerçekleştirilen fizibilite raporunda, "öngörülen yolculuk değerlerinin gerçekleşmesi" durumunda, metro projesinin ekonomik faydasının, ekonomik maliyetinden daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Diğer bir önemli toplu ulaşımı yaygınlaştırma çalışması olan metrobüs projesiyle ise sera gazı emisyonlarında yılda yaklaşık 182 bin 440 ton azaltım sağlandığı hesaplanıyor.

İstanbul Enerji'nin GES planlamaları

Bu arada, İstanbul Enerji, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) iş birliğiyle yüzer, çatı ve karasal olmak üzere 3 farklı türde güneş enerjisi santrali (GES) uygulamaları konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Bu çerçevede, İETT Garajları Çatı ve İSKİ Terfi Merkezleri Karasal GES uygulamaları için bu yılın ikinci yarısında kurulum işlemlerine başlanması planlanıyor. Bu iki proje hayata geçirildiğinde ise yılda 15 bin ton karbondioksite eşdeğer sera gazı emisyonu tasarrufu sağlanacak.

Yine öncelikli olarak Büyükçekmece gölü üzerinde kurulumuna başlanan 240 kilovatlık yüzer GES'in gelecek ay içinde devreye alınması hedefleniyor. Bu çalışmada enerji üretiminin yanı sıra göldeki buharlaşma ve ekosistemsel etkiler de araştırılacak.

Ayrıca 169 kilovatlık çatı GES uygulaması yapılan Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi, enerji üretimini sürdürüyor.