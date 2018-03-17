İBB Hadımköy'de ekmek fabrikası kuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Halk Ekmek aracılığıyla Hadımköy'de 30 bin metrekarelik alan üzerine, modern bir ekmek fabrikası yapılacağı müjdesini verdi.

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek'in 26 milyon liralık iç borçlanma talebinin görüşüldüğü İBB Meclis Toplantısı'nda, CHP'li Meclis üyelerinin, kamu kaynaklarının yerinde kullanılmadığı iddialarına cevap veren Başalan, yeni yatırımlar için kurumların borçlanmaya gidebileceğini belirtti.

30 bin metrekarelik alanı kaplayacak

İstanbul Halk Ekmek'in iç borçlanma için yetki talebinde bulunmasının bir zorunluluktan kaynaklandığını ifade eden Başalan, "İstanbul Halk Ekmek'in Edirnekapı'da 1978'de faaliyete başlayan fabrikası, bina, makine ve teçhizatı itibarıyla ekonomik ömrünü tamamladı" dedi.

Edirnekapı fabrikasının arazi büyüklüğü olarak da yeni düşünülen üretim sistemi için uygun olmadığını aktaran Başalan, "Bu nedenle Hadımköy'de teknolojik özellikleri yüksek yeni bir fabrika kurma çalışmalarına başlanmıştır. Yeni kurulacak olan fabrika 30 bin metrekarelik alanı kaplayacak" diye konuştu.

Yeni fabrikada ekşi maya kullanılacak

Yeni fabrikada, Türkiye’de bir ilk olarak tüm ürünlerde geleneksel ekşi maya kullanılacak ve en az 6 saat fermantasyon yapılarak sağlıklı ve besleyici ekmekler üretilecek.

Başalan, "Uzun fermantasyonun ekmek kalitesi üzerinde etkisi büyüktür. Ekmeğin lezzetin, aroması ve besin değeri de önemli ölçüde artacaktır. Bu nedenle ekmeğimiz için yapacağımız seçim zor değildir. Yapılması gereken ihtiyacımız olan bu gıdayı geleneksel metotlarla fakat teknolojik altyapıyla, uzun mayalama ve tabi ki ekşi maya ile üretmektir" dedi.

Başalan, bu nedenlerden dolayı gelişen teknolojinin imkanlarıyla daha modern bir fabrika kurmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ile "Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli ve Milli Ticari Starter Kültür Üretimi" konulu TÜBİTAK projesine başlandığını ve çalışmaların başarıyla sürdüğü ifade eden Başalan, şunları kaydetti:

"İstanbul Halk Ekmek, kuruluşundan bugüne kadar fırıncı esnafımızla fiyat ve satışta rekabete girmek gibi bir niyet içerisinde olmamıştır. Piyasada fiyat istikrarının sağlanması yönünde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ayrıca İstanbul Halk Ekmek kalitede rekabet oluşturarak insan sağlığı için en iyiyi, en güzeli üretmenin peşinden koşmaktadır. Bu amaç için Cebeci ve Cevizli fabrikalarında kurduğu iki adet Ar-Ge merkezinde çalışmalarını yürütmektedir."

"3 hat, 5 üniteden oluşacak"

Hadımköy'deki fabrika için ilk etapta 3 hat alımı yapılacak, ihtiyaca göre sayı artırılacak. Alınacak hatların her biri; silo ve dozajlama, ekşi maya-ön ekşi üretim, hamur yoğurma (mikser), hamur şekillendirme (laminasyon), mayalama ve endüstriyel tip tünel fırın ünitelerinden oluşacak.

Temel Başalan'ın konuşmasının ardından İstanbul Halk Ekmek'in iç borçlanma talebi oylandı. CHP'lilerin ret oyuna karşı, borçlanma yetkisini içeren madde oy çokluğuyla kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Kaynak: AA