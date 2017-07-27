Hurda araçların MTV borçlarına ilişkin düzenleme

Hurda araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları ve idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenlemeden yararlanabilmeleri için mükelleflerin, model yılı 1997 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya yetkilendirilen hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, model yılı 1997 ve daha eski aracını hurdaya çıkaranların MTV borçları ile idari para cezaları 2018 sonuna kadar başvurmaları halinde silinecek.

Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018'e kadar hurdaya çıkaranların, taşıta tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

Herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybeden model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

Bu uygulamadan trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler ile minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtları adlarına kayıt ve tescilli bulunan mükellefler yararlanabilecek.

Ayrıca taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren mükellefler ve model yılı 2005 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabilecek.

Mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için model yılı 1997 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK hurda müdürlükleri) yetkilendirilen birine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde teslim etmeleri gerekiyor.