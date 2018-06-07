Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki uygulaması başlıyor

Hurda araçlar için verilecek ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğin hazırlıkları tamamlandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak" dedi.

Ağbal, “Şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın biran önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ağbal, 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran vatandaşların, yeni araç alırlarsa ÖTV’yi 10 bin lira daha az ödeyeceğini ifade etti. Ağbal, “Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacak” dedi.

Kaynak: AA