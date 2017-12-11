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Hükümetin taşeron mesaisi sürüyor

Kamudaki yaklaşık 850 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenlemeye son şeklinin verilmesiyle ilgili hükümetin değerlendirmeleri sürüyor.

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Hükümetin taşeron mesaisi sürüyor

Kamudaki yaklaşık 850 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesine son şeklinin verilebilmesi için Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında cuma günü toplantı yapıldı. Toplantıda düzenlemenin ayrıntıları ile sendikaların görüş ve önerileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta taşeron işçilere verilen kadro müjdesiyle ilgili hükümetin mesaisi sürüyor.

Sendikaların görüş ve önerileri de masaya yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalarıyla ayrıntıları ortaya çıkan düzenlemeye son şeklinin verilmesi için cuma günü Başbakan Yıldırım başkanlığında Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nun katılımıyla toplantı yapıldığı öğrenildi. Düzenlemenin ayrıntılarının ele alındığı toplantıda, sendikaların görüş ve önerileri de masaya yatırıldı.

Düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi planlanırken, ilgili bakanların Başbakan Yıldırım başkanlığında bu hafta tekrar bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

Yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmıyor

Düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılan ayrıntılarına göre, söz konusu kadro fırsatı, merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlardaki tüm taşeron işçileri ilgilendiriyor.

Yaş ve eğitim seviyesi şartının aranmadığı düzenlemeden yararlanmak isteyen taşeron işçilerin, öncelikle çalıştıkları kurumlara başvurmaları gerekecek.

Başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak işçilerden sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: kamu, hükümet, taşeron mesaisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğl
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