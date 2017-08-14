Hükümetin memur maaşları için teklifi belli oldu

Hükümet, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu memurlar için 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan zam teklifini, her iki yıl için de altı aylık dönemler halinde yüzde 3+3 olarak açıkladı.
Hükümet, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.