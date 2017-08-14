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Hükümetin memur maaşları için teklifi belli oldu

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu memurlar için 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan zam teklifini, her iki yıl için de altı aylık dönemler halinde yüzde 3+3 olarak açıkladı.