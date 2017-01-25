Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, hükümetin son dönemde iş dünyasına verdiği teşviklere ilişkin, "Hükümet teşvikte kesenin ağzını açtı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde refahın artmasına yardımcı olacak teşvik paketiyle bölgenin sosyal ve ekonomik altyapısı daha sağlam bir zemine oturacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için mevcut üretim yeteneğini daha üst seviyelere taşıması gerektiğine dikkati çekerek, bunu gerçekleştirebilmek için yatırım ve istihdam limitlerinin zorlaması gerektiğini belirtti.

Başbakanlık tarafından 23 ili kapsayan yatırımcılara yönelik başlatılan "Cazibe Merkezleri Programı"nın yatırım ve istihdam adına önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Ülkü, şöyle devam etti:

"Yeni yatırımların önündeki en büyük engel olan yüksek faiz yükünün bu program kapsamında azaltılmış olması, yatırımcılar açısından çok önemli bir teşvik olacaktır. Nitekim sıfır faizli yatırım kredisi ve yarısı devlet tarafından karşılanacak olan faiz oranı indirilmiş işletme kredisi uygulamaları, finansmana ulaşım konusunda önemli kolaylıklar sağlayacaktır. İthal makine ve teçhizat yatırımlarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıllık sıfır faizli kredi imkanının, yerli makine ve teçhizat kullanılması durumunda 3 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıllık sıfır faizli krediye dönüştürülmesi, yerli üretimi destekleyecek çok önemli bir teşvik olacaktır."

Ülkü, Cazibe Merkezleri Programı ile terörden zarar gören Doğu ve Güneydoğu'da ticaretin yeniden canlancağını savunarak, şunları kaydetti:

"Hükümet teşvikte kesenin ağzını açtı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde refahın artmasına yardımcı olacak teşvik paketiyle bölgenin sosyal ve ekonomik altyapısı daha sağlam bir zemine oturacaktır. Her fırsatta ekonomimize yapılan saldırılardan korunmanın yolu üretime dayalı güçlü bir ekonomiden geçiyor. Dolayısıyla her fırsatta söylediğimiz gibi iş alemi olarak bize çok görev düşüyor. Hükümetin sağladığı teşvikler ile bu görevi yerine getirmek kolaylaşıyor. Yatırımcıya OSB'lerde fabrika alanı tahsis edilmesi, OSB'lerde yatırıma uygun alanın olmaması durumunda ise hazine arazilerinden arsa tahsisini de içeren bu program, yatırım yapanlara verilecek olan ücretsiz danışmanlık hizmetiyle birlikte program kapsamındaki 23 ilimizi gerçek bir cazibe merkezi haline getirecektir."

Ülkü, söz konusu programa kısa bir süre içerisinde bin 200 müracaat yapılması ve toplam yatırım tutarının 19,6 milyon lira düzeyinde olmasının teşviğin yerinde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu konu hakkında Muş Valisi Seddar Yavuz ve heyetiyle bir araya gelerek Muş'ta yatırım olanaklarıyla bilgiler aldıklarını aktaran Ülkü, önümüzdeki günlerle bir heyetle Muş'a gidip, incelemelerde bulunacaklarını bildirdi.