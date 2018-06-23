Hükümet patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.

Pazartesiden itibaren İstanbul'da da satışlar başlayacak

Söz konusu bölgeden getirilen patatesler ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldı ve 1,95 liradan satılacak.

Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.

Amaç, piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi.

Uygulama patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacak.

Kaynak: AA