'Hükümet olarak taşeron konusunda karar vereceğiz'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yıl Sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa tasarısında Kurumlar Vergisi'nin artırılmasına reel sektörün tepkisinin sorulması üzerine, daha önceki yıllarda da bütçe dengesi için tedbirler alındığını, bunları yaparken her zaman için bütçe dengesinin, kamu maliyesi dengelerinin ekonomik istikrara destek vermesini gözettiklerini ifade etti.

Söz konusu düzenlemenin 3 yıllık dönemi kapsayan geçici bir madde olduğunu dile getiren Ağbal, Bakanlar Kuruluna da geçici olan bu madde döneminde oranı tekrar aşağı çekebilmesi için yetki verildiğini vurguladı.

Ağbal, kamu maliyesi dengelerini gözeteceklerinin altını çizerek, "Sadece geçici olarak yaptığımız bu düzenlemeyi imkan bulursak eski haline getireceğiz. Kalıcı bir düzenleme değil. Mali alanımız olduğu anda o vergi artışından vazgeçeceğiz." ifadesini kullandı.

"Taşeron konusunu EKK'da bir kez daha konuşacağız"

Bir soru üzerine, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunun bugün Bakanlar Kurulunda gündeme gelmeyeceğini dile getiren Ağbal, şöyle konuştu:

"Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) taşeron konusunu bir daha konuşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bizim çalışmalarımızı beraber ele alacağız. EKK taşeron ile ilgili bir çerçeve oluşturacak. Sonra biz bu oluşturulan çerçeveyi Bakanlar Kuruluna taşıyacağız. Hükümet olarak oturacağız, karar vereceğiz. Taşeronun kamuya alınması 'aldım' demekle olmuyor. Bunun birçok parametresi var. Kapsam, istihdam statüsü ne olacak, geçiş süreci düzenlemeleri ne olacak? Buradaki taşeron firmaların durumları ne olacak? Birçok parametre var. Biz, Çalışma Bakanlığı ile farklı alternatifleri masaya getireceğiz. Her bir parametre ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Bir taraftan çalışanlarımızın kamuya geçişinin en uygun koşullarını oluştururken, bir taraftan da kamu maliyesi ve kamu hizmet sunumu açısından da bu sistemin en elverişli olmasının yolunu açacağız. Şu ana kadar belediyeler de dahil olacak şekilde teknik çalışmalar yürüdü. Farklı kurumlarda farklı statüler, farklı çözümler var. Bunu da EKK'da ve Bakanlar Kurulunda konuşacağız."

"Ferrari alıyorsanız 6 bin liralık ilave vergiyi de vereceksiniz"

Torba yasa tasarısında Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Kurumlar Vergisinde yapılan düzenlemenin, ortaya çıkan açığı telafi etmeye yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Ağbal, geçen cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda maddeler görüşülürken alınan tedbirlerin bütçeye etkileri konusunda komisyon üyelerinden bilgi talebi geldiğini söyledi.

Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) yapılan değişikliğe ilişkin eleştirilere ilişkin de bu konuyla ilgili komisyonda yeterli derecede tartışmaları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Muhalefet partisi milletvekilleri de dahil olmak üzere herkesin son derecede olumlu karşıladığı bir yeni sistem değişikliği var. Bu sistem değişikliğini, 2018 yılındaki MTV artışlarından bağımsız olarak değerlendirmemiz lazım. Mevcut MTV sisteminde aracın değeri ne olursa olsun, motor silindir hacmi aynı ise aynı miktarda vergi ödüyorsunuz. Örneğin 2017 yılında 1600 cc, vergili değeri 70 binin altında bir araç aldınız, siz buna bin 35 lira vergi ödüyorsunuz, öbür tarafta vatandaş diyor ki 'Ben Ferrari alacağım, ben de aynı parayı ödeyeyim.' İlk defa vergi sistemimizde vergi adaletini güçlendiren, ödeme ilkesini hayata geçiren yeni bir vergi sistemine geçiyoruz. Bu, verginin artışından bağımsız bir konu. Geniş toplum kesimleri de muhalefet partileri de bu düzenlemeyi, komisyonda yaptığımız görüşmeden hareketle söylüyorum, vergi adaletine ve ödeme gücü ilkesine uygun buluyor ve destekliyor."

En düşük memur maaşı

Faiz dışı giderlere ilişkin bir soru üzerine de Ağbal, "2017 yılının ikinci 6 aylık döneminde faiz hariç giderlerdeki artış trendi aşağıya gelirken, vergi gelirlerindeki artış trendi yukarıya gelecek. Böylelikle yıl sonunda hedeflemiş olduğumuz bütçe açığını gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ağbal, bir soru üzerine de Ocak 2018'de en düşük memur maaşının 2 bin 830 liraya çıkmış olacağını bildirdi.

Yasa dışı tütün ticaretine ceza geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan torba yasa tasarısında tütün konusunda önemli düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Ağbal, bunun temel amacının yasa dışı tütün ticaretine son vermek olduğunu söyledi.

Adıyaman ve çevresindeki üreticilerin ürettiği tütünü kendi lehlerine daha elverişli koşullarda satmasına imkan verecek birtakım yasal düzenlemeler de yapacaklarını belirten Ağbal, "O bölgede üretim yapan çiftçimiz kooperatifleşmek, ürettikleri tütünü kooperatifler eliyle piyasaya sunmak istiyor. Bu konuyu son derece olumlu değerlendiriyoruz. Onların önünü açacak bir düzenlemeyi de inşallah torba yasada önergeyle hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Tütün üreticilerinin ilave bir cezayla karşı karşıya kalmayacaklarının altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Burada mücadele etmek istediğimiz, alnının teriyle üretim yapan çiftçiden aldığı tütünü kayıt dışı yollarla, vergiden kaçırmak üzere yasa dışı yöntemlerle satan kişiler. Yasal yolların dışında tütün ticareti yapmak isteyenler için de bir ceza düzenlemesi getiriyoruz. Orada da önergelerle birtakım değişiklikler yapacağız ve fiilin derecesiyle ceza arasında orantı kuran, ölçülülüğü oluşturan yeni bir sistemi de önergeyle komisyona getireceğiz."