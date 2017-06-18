Hububat üretiminde yüzde 8'lik artış hedefi

UHK'nin raporundan derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 1 Ekim 2016-31 Mayıs 2017 tarihlerindeki genel yağışlar hububat için verimli oldu.

Hububat verimliliğini belirleyen nisan ve mayıs yağışları ülke genelinde istenilen seviyede gerçekleştiğinden, mart ayı başındaki endişeyi ortadan kaldırdı ve verimin arttığı gözlemlendi.

Adana çevresi ve Güney Doğu Anadolu'da hububat hasadının başladığı ve verimin iyi olduğu bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Adana'da buğday hasadı devam etmekte olup, verim dekar başına 550-650 kilogram civarında seyretmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mart ayının kısa süreli olarak kurak geçmesi arpa üzerine bir miktar olumsuzluk oluştursa da nisan ve mayıs yağışları ile toparlanma gözlemlenmiştir. Arpanın hasadı büyük ölçüde tamamlanmış olup verimi dekar başına 400-500 kilogram civarındadır. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde buğday hasadı yeni başlamıştır. Verim, dekar başına 500-650 kilogram aralığında seyretmektedir."

İç Anadolu'da verim yüksek

UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, 2016-2017 hububat sezonu başlarında yağışların az olması sebebiyle çiftçi ve alıcıda olumsuz bir hava olduğunu fakat mart, nisan ve mayıs ayındaki yağışların verimde önemli artış meydana getirdiğini söyledi.

İlkbahardaki kardeşlenmenin fazla olmasının verimi olumlu etkilediğini belirten Taşpınar, "Türkiye'de yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 15,6 altında gerçekleşmesine rağmen yağış dağılımlarının iyi olmasından dolayı, hububat rekoltesinin geçen senenin yüzde 8 üzerinde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Taşpınar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının açıkladığı veriler ile kendi verilerinin örtüştüğünü aktardı.

Bu yıl geçen yıla nazaran daha verimli bir üretim sezonu olmasını beklediklerini vurgulayan Taşpınar, "Türkiye genelinde bu yıl 21,5 ila 22 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Dünya genelindeki hububat verimi de gayet olumlu düzeyde. Stokların seviyesi 5 yıldır aynı seviyede korunuyor. Son 5 yıl içerisinde elde edilen stoklarda hiçbir kayıp yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.