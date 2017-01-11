Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda ihracat rekoru

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında 286 milyon dolar ihracat yapan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, 2016 yılını rekor ihracat artışıyla tamamlayarak 374 milyon 641 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Birliğin, Libya'ya ihracatta yüzde 235, Hindistan'a ihracatta yüzde 88, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatta ise yüzde 49'luk yükselişe imza attığı, ihracat yapılan ülke sayısı ise 140 olduğu belirtildi.

Birliğin ihracatında 172 milyon dolarlık payı bitkisel yağ ihracatı alırken bitkisel yağ ihracatı 2015 yılına göre yüzde 26 artış gösterdi. İkinci sırayı 69,5 milyon dolarlık dış satımla yağlı tohumlar ihracatı aldı. Yağlı tohumların ihracatı 2015 yılına göre yüzde 61 rekor artış gerçekleştirdi.

Egeli ihracatçılar 2016 yılında 75 ülkeye 37,8 milyon dolarlık baharat ihraç ederken, baharat ihracatı 2015 yılına göre yüzde 43 yükseldi. Baharat ihracatını 20 milyon dolar ile hububat ürünleri ihracatı takip etti. Hububat ürünlerinin ihracat artış oranı ise yüzde 24 oldu.

İhracatta Hindistan ilk sırada, Libya ve Suriye takipçi

Ege Bölgesi'nden yapılan hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatında Hindistan 49 milyon 26 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Hindistan'a yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 88 artış gösterdi.

Hindistan'ı 39 milyon 494 dolarlık dışsatımla Libya izledi. Libya'ya ihracat 2015 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 236 yükseldi. Üçüncü sırada 35 milyon 83 bin dolarlık ihracatla Suriye yer alırken bu ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail, Suudi Arabistan, Japonya, Hollanda ve Lübnan izledi.

2016 yılında birçok üründe rekoltelerin son yılların en üst seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Moiz Hemsi, rekoltenin yüksek ve kaliteli olmasının ihracat rakamlarına rekor olarak yansıdığını ifade etti. Geçen yılın BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından "Uluslararası Bakliyat Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Hemsi, Türkiye'nin ihracatının yatay seyir izlediği süreçte yüzde 31'lik ihracat artışının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını kaydetti.

"2017'de önemli bir artış beklemiyoruz"

Ekonomistlerin 2017 yılında talebin daha düşük olacağına ilişkin öngörülerde bulunduğunu aktaran Hemsi, "2017 yılında ihracatımızda önemli bir artış olmasını beklemiyoruz. 2016 yılındaki ihracat rakamımızı koruyabilmeyi bile başarı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. AA