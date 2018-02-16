Hollandalı turist sayısında yüzde 20 artış bekleniyor

TÜROB'dan yapılan açıklamada, Hollanda ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin henüz tam olarak düzelmese de Hollanda turizm pazarının normalleşme yoluna girdiği belirtildi.

Hollanda pazarına yönelik çalışan turizmcilerin "Hollandalılar Türkiye'yi özledi" sloganıyla tanıtımlara başladığı bildirilen açıklamada, bu yıl bu pazarda yüzde 20 civarında artış beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016'de Türkiye'yi ziyaret eden Hollandalı sayısının 906 bin iken, bu yıl yaklaşık yüzde 12'lik düşüşle 799 bine gerilediği, İstanbul'a geçen yıl yüzde 2,7'lik düşüşle 253 bin Hollandalı turistin geldiği belirtildi.

Türkiye 6. sırada

Hollanda'nın en önemli tur operatörlerinden Corendon'un, kısa süre önce gerçekleştirilen Utrecht Turizm Fuarı kapsamında çıkardığı yayında "Türkiye geri döndü" başlığı ile Hollandalıların son 2 yıldır Türkiye'yi, Türkiye'nin denizlerini, "her şey dahil" sistemini, hizmet kalitesini özledikleri ve 2018'de Türkiye'ye geri dönecekleri vurgulandı.

Söz konusu yayında, Hollandalıların 2016'da 17,9 milyon yurt dışı seyahati gerçekleştirdiği ve toplam 12,6 milyar avro harcama yaptığı, Hollandalıların tercih ettikleri destinasyonların ise Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olarak sıralandığı bildirildi.

Yayında, Hollanda'nın Türkiye açısından özellikle güney kesim destinasyonları için önemli bir pazar olduğu ancak kültür ve iş turizmi için İstanbul'un potansiyelinin verimli kullanılamadığı belirtildi.

Özellikle büyük hacimli fuarlarda, tedarik eden katılımcı sayısı göz edilmeksizin, İstanbul, Kapadokya, Antalya gibi destinasyonların bir marka olarak ayrıca tanıtımının sağlanması gerektiği kaydedilen yayında, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler arasında Hollanda'nın pazar payının yüzde 2,4 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA