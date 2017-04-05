  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.682
    EURO 3.928
  • BIST 88434.15
    ALTIN 148.267
Buradasınız : » » Hollanda'da Türk seçmenler sandık başında

Hollanda'da Türk seçmenler sandık başında

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için üç ayrı bölgede oy kullanmaya başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hollandada Türk seçmenler sandık başında

Hollanda'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başına gitti.

Sabah erken saatlerde Lahey, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerine gelen vatandaşlar oylarını kullandı.

Hollanda'da yaşayan yaklaşık 250 bin Türk seçmen, 9 Nisan Pazar gününe kadar, hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında oy verebilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler, söz konusu üç bölgeden istedikleri yerde oy kullanabilecek.

Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Oy kullanacak vatandaşların yetkililere T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanı veya pasaport göstermesi gerekiyor.

Etiketler: Hollanda, halkoylaması, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER