HGS'ye abone olanların sayısı 11 milyonu aştı

Karayolları ve PTT genel müdürlüklerince hazırlanarak 17 Eylül 2012'den itibaren kullanılmaya başlanan HGS, gişelerden durmaksızın geçmeye imkan sağlıyor.

HGS etiketi kullanan araçların otoyol şeritlerine giriş ve çıkış verilerine göre ödemeleri gereken ücret hesaplanarak, müşterinin HGS'ye bağlı hesabından tahsil ediliyor.

HGS etiketi bulunan ancak sistem tarafından algılanmayan araçlarda ise görevliler, plakadan araçların HGS etiketlerinin olup olmadığını kontrol ederek, geçiş ücretlerini hesaplarından düşüyor.

Otoyol ve köprülerdeki trafik ortadan kalktı

OGS ise araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlıyor.

Otoyola girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı OGS ve HGS etiketini kullanabiliyor. Ülke genelinde 172 OGS giriş ve 190 OGS çıkış, 184 HGS giriş ve 217 HGS çıkış gişesi işletmeye açık.

HGS'nin hizmete girdiği günden ocak ayı sonuna kadar 1,96 milyon OGS, 11,27 milyon da HGS abone sayısına ulaşıldı.

Gümrük kapılarından da ceza tahsili yapılacak

Söz konusu geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapılarında da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanarak, ilgili sistemlerin bu yıl hizmete açılması hedefleniyor. Ayrıca, tahsilatların maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılması öngörülüyor.

Köprü ve otoyollardan kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 108 milyon 312 bin 810, otoyollarda 211 milyon 211 bin 224 kez olmak üzere toplamda 319 milyon 524 bin 34 kez kullanıldı.

Köprü ve otoyollardan OGS ile toplamda 138 milyon 815 bin 635 kez geçiş yapıldı. Bu geçişlerin 97 milyon 718 bin 989'u otoyol, 41 milyon 96 bin 646'sı ise köprülerden gerçekleşti. Böylece, HGS ve OGS ile yapılan araç geçişi toplamda 458 milyon 339 bin 669'a ulaştı.

SGS ile şerit tercihi ortadan kalkıyor

Serbest Geçiş Sistemi (SGS) ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Mahmutbey, Muallimköy ve Seferihisar ücret toplama istasyonlarının hizmete girmesinin ardından, geçen yıl da FSM Etiler Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiye ve Çamlıca ücret toplama istasyonlarında SGS kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı.

Kaynak: AA