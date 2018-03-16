HES'lerde enerji üretimi arttı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajlar ve enerji üretimiyle ilgili açıklama yaptı.

Yarı kurak iklim kuşağında bulunan Türkiye'de, küresel ısınma ve iklim değişikliği de dikkate alındığında depolama tesislerinin sayısının artırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Son 15 yılda yaklaşık 520 HES inşa edildi. Özel sektör kamu ortaklığı ile 2003 yılında 26 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik enerji üretimi şu an itibarıyla 95 milyar kilovatsaate çıktı. Geçen yıl, son 44 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanmış olmasına rağmen HES'lerden 58,4 milyar kilovatsaat enerji üretildi. Bu üretimin ekonomiye katkısı 9 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşti."

HES'ler ekonomiye 30 milyar dolarlık katkı sağladı

Eroğlu, Kığı Barajı ve HES de dahil olmak üzere özel sektörün yaptığı 56 baraj ve HES'in hazır olduğunu, açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gün beklediklerini dile getirdi.

Akan suyun gücünden faydalanan HES'lerin, çevre kirliliğine ve sera gazı emisyonuna sebep olmadan, temiz ve yenilenebilir enerji sağladığını aktaran Eroğlu, suyu kontrol edip düzenleyerek sel ve taşkınların önüne geçildiğini ifade etti.

Eroğlu, HES projeleri ile hem enerji üretileceğini hem de nehirlerin akmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İyi planlanmış çevre ile uyumlu, yeşili ve maviyi buluşturan HES projeleri, enerji ve kalkınmayı da beraberinde getirecektir. Şu anda 2003 yılından bu yana inşa edilen HES'ler ekonomiye 30 milyar dolarlık katkı sağlamış durumda. Bu sebeple HES'leri inşa etmeye devam edeceğiz. Bu milletin kaynaklarını kullanarak kalkınmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, 2019 yılı sonuna kadar 110 milyar kilovatsaat/yıl olarak hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyelimizin ekonomik, sosyal ve çevresel yönden yapılabilir kısmının tamamının özel sektör işbirliği ile ülke ekonomisine kazandırmak ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır."

727 baraj 2023 sonuna kadar bitecek

Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek, tarımsal sulama yapabilmek için baraj ve göletlerin inşa edilmesinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığına dikkati çeken Eroğlu, "DSİ tarafından 2003 yılına kadar 276 adet baraj inşa edilerek işletmeye alındı. 2003 yılında uygulamaya koyduğumuz yeni yatırım stratejileriyle 511 adet barajı daha tamamlayarak hizmete aldık" müjdesini verdi.

Eroğlu, 511 barajın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını ve bu sayı ile dünyada en çok baraj açılışı yapan lider rekorunu kırdığının altını çizdi.

Su biriktirmede göletlerin de önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, binden fazla gölet inşa ettiklerini, sadece 81 ilin değil 193 yerleşim yerinin su problemini çözdüklerini vurguladı. Şu an itibarıyla 727 adet baraj inşaatının devam ettiğini aktaran Eroğlu, "727 barajı inşallah 2023 yılının sonuna kadar bitireceğiz" dedi.

Kaynak: AA