Helal akreditasyon kurumu kanunu yürürlüğe girdi

Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin dünyadaki helal ürün pazarından pay alması için oluşturulacak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Türkiye ve yurt dışında helal uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşların akredite edilmesini sağlayacak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulacak HAK, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak.

HAK, faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşlara merkezi olarak hizmet vermek, akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak gibi görevleri de yerine getirecek.

HAK tarafından, halel akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik inceleme yapılacak.

Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere üç organdan oluşacak. Yönetim kurulu, başkan ve dört üye olmak üzere Ekonomi Bakanı'nın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan toplam 5 üyeden oluşacak.

Yurt dışında akreditasyon hizmeti vermesi için yurt dışı ofisler de açılacak. Yurt dışı ofisler, Ekonomi Bakanı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

Kaynak: AA