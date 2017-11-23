'Helal Akreditasyon Kurumu bu yıl hizmete girecek'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Anadolu Ajansı (AA) global iletişim ortaklığında düzenlenen 5. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Zeybekci, helal pazarının çok farklı sektörlerle daha da genişletilebileceğini, kozmetikten finansa, gıdadan turizme kadar helal pazarının çok geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Bakan Zeybekci, "Türkiye olarak bu anlamda çok önemli bir adım attık. Helal Akreditasyon Kurumu'nu (HAK) kurduk. Daha çiçeği burnunda... TBMM'den yeni çıktı. Bu kurum, bu yıl sonundan önce çok güçlü bir kurum olarak hepinizin hizmetinde olacak. 57 İslam ülkesinin tamamının hizmetinde olacak. Tabii ki her ülke kendisi kurmalı, oralarda olmalı. Bu akreditasyon kurumu helal-haram belirleyen bir kurum değil, yanlış anlaşılmasın.

Helal-haramla ilgili hassasiyetleri, kuralları koyacak kişiler burada... Yani SMIIC çatısı altında İslam alimleri koyacak kuralları... Onun teknik uygulamasını HAK olarak Türkiye'de biz başlattık. İİT üyesi ülkelerde ilk defa böyle bir kurum kuruldu." dedi.

İİT'yi oluşturan 57 Müslüman ülkenin, 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal tüketim mallarının sadece yüzde 20'sini ürettiğini belirten Zeybekci, helal pazarının İslami finansla birlikte 4 trilyon dolara ulaştığını, Müslümanların helal tüketim mallarının üretimi konusunda zamanla ilerleme sağlayabileceğini kaydetti.

Zeybekci, "Ancak bunların helal mi haram mı olduğu konusundaki standartları belirlemenin, ölçüm değerlendirme sistemini kurmanın, sertifikasyon işlemlerini yapmanın yüzde 100'ünü yapabiliriz. Yüzde 100'ünü yapmak zorundayız. Biz yapmak zorundayız, başka birisi değil." şeklinde konuştu.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde, gayrimüslim olan birçok ülkede helal ile ilgili akreditasyon kurumlarının olması, helal belgesi ve sertifikasyonu yapılabilmesinin hakikaten kabul edilebilir olmadığını belirten Zeybekci, bugün İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) gibi bir kuruluşun bulunduğunu hatırlattı.

Zeybekci, SMIIC'in 57 üyesi bulunan İİT tarafından kurulduğunu, 36 üyesi bulunduğunu, üye ülkelerin alimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu helal standartlarının olduğunu anlattı. Zeybekci, söz konusu standartların yetmemesi halinde daha fazla alimin bir araya gelebileceğini, herkesin istediğini söyleyebileceğini, standartların güncellenebileceğini söyledi.

"HAK, tüm Müslümanların hizmetinde"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, bundan sonra SMIIC'te Türkiye'yi HAK'ın temsil edeceğini, teknik olarak bütün kabiliyetleri ile yer alacağını, gerektiğinde tüm Müslümanların emrinde olacağını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Zeybekci, helal akreditasyonu konusunda farklı görüşleri olanları iş birliğine, konuşmaya davet etti. Zeybekci, şöyle devam etti:

"SMIIC'in bir kuralı var; 'Helal akreditasyonu yapacak kurumların tamamı Müslüman olmalı' diyor. Doğru bir karar... Bizim düşmanımız değildir, onu da söyleyeyim ama benim helal akreditasyon işimi neden başka gayrimüslim ülkeler yapacak Allah aşkına? Neden o yapsın ki? SMIIC'in bu kararını çok doğru buluyorum. Onun için bundan sonra helal akreditasyonla ilgili bu doğru yolda hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum."

Bu zirvenin ve fuarın altıncısını bütün dünyanın dikkatini çekecek bir şekilde yapmak için ilgili tüm Müslüman ülke yetkililerine ve ilgililere çağrıda bulunan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak bu fuarı dünyanın önde gelen etkinlikleri arasına sokmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Zeybekci, "Neden bu expo, dünyanın en önemlileri arasına girmesin? Biz bunu yapamıyorsak çocuklarımız, tarih, Allah bunun hesabını sorar?" dedi.

Zeybekci, konuşmasının ardından fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA