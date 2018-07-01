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Haziran ayında ihracat 12 milyar doları geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

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Haziran ayında ihracat 12 milyar doları geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yılın haziran ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, ilk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye ihracatçılar meclisi, ihracat
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