Haziran ayı katı yakıt istatistikleri açıklandı

Katı yakıtlarda haziran ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların haziranda toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 109 bin 243 ton, linyitte 4 milyon 463 bin 256 ton ve taş kömürü kokunda 367 bin 714 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 2 milyon 652 bin 938 ton, linyitte 4 milyon 396 bin 396 ton ve taş kömürü kokunda 417 bin 898 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 88 ve linyitte de yüzde 101,5 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 55,3'ü termik santrallere, yüzde 20,9'u kok tesislerine, yüzde 6,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 88,1'i termik santrallere, taş kömürü koku teslimatının yüzde 98,5'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.