Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,98 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,27 gerilerken, Yİ-ÜFE'de 0,07 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 14,87 arttı.