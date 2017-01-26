Hazır giyimciler 'işler yolunda' mesajı için kapı kapı dolaşıyor

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, terör olaylarından dolayı gelmekte zorlanan alım grupları olduğunu belirterek, "Bu yüzden şimdi biz müşterilerin ayağına gidiyoruz. Geçen hafta Paris ve Brüksel'de muhatabımız olan sektör derneklerini ziyaret ettik." dedi.

Tanrıverdi, gelecek ay da İngiltere, Almanya ve İspanya'ya gideceklerini bildirdi.

Hikmet Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2015'e göre yüzde 0,1'lik artışla 17 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, hazır giyim ve konfeksiyonun aynı dönemde yüzde 11,9'luk pay ile otomotivden sonra en fazla ihracat yapan ikinci sektör olduğunu söyledi.

"Sektörün ihracat performansına etki eden en temel faktörlerden biri parite"

Hazır giyim ve konfeksiyon sanayisinde Aralık 2015'te yüzde 76,5 olan kapasite kullanım oranının 2016'nın aynı ayında yüzde 0,1 azalarak yüzde 76,4 olarak kaydedildiğini belirten Tanrıverdi, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansına etki eden temel faktörlerden birisinin avro/dolar paritesi olduğunu vurguladı.

Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"2016'da yapılan 17 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 12 milyar dolarla yüzde 70,8'i ihracatın avro üzerinden gerçekleştirildiği AB-28 ülkelerine yapıldı. 2015 yılında 1 avro ortalama 1,1110 dolara eşit iken, 2016'da avronun değeri dolara karşı yüzde 0,36'lık düşüşle 1,1070 dolara geriledi. Bu çerçevede yüzde 0,36'lık parite etkisinden arındırıldığı zaman Türkiye toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 0,1'lik değil, yüzde 0,3'lük bir artış olduğu hesaplanmaktadır."

"Sigorta şirketleri seyahat sigortası yapmıyor"

İHKİB Başkanı Tanrıverdi, son dönemde müşterilerin gelmesi noktasında sıkıntılar olduğunu, özellikle terör olaylarından dolayı insanların korktuğunu, sigorta şirketlerinin seyahat sigortası yapmadığını söyledi.

Terör olaylarından dolayı gelmekte zorlanan alım grupları olduğunu belirten Tanrıverdi, "Bu yüzden şimdi biz müşterilerin ayağına gidiyoruz. Geçen hafta Paris ve Brüksel'de muhatabımız olan sektör derneklerini ziyaret ettik. Burada söz konusu derneklerin yönetim kurulları ile toplantı yaptık. Onlara Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olmadığını, işlerimizin normal şekilde devam ettiğini anlattık. Onların kaygıları vardı ve o kaygıları giderdik. 'En ufak bir sorun olursa bizi arayın' dedik." şeklinde konuştu.

"Rusya'dan kaybettiğimiz miktarları tekrar geri alacağımızı düşünüyoruz"

Hikmet Tanrıverdi, bu yıl Rusya pazarının sektöre artı katkı sağlayacağını belirterek, "Rusya'dan geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz miktarları tekrar geri alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Rusya'ya aşağı yukarı 500 milyon dolar civarında bir ihracatları olduğunu, bu rakamın 120 milyon dolara kadar gerilediğini anımsatan Tanrıverdi, Rusya ekonomisinin düzelmesi ve bu ülkeyle olan ilişkilerin tekrar canlanmasıyla ihracatın da tekrar artışa geçeceğini kaydetti.