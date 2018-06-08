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Hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız" dedi.

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Hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı tanıyacaklarını söyledi. 

Talepleri halinde kullanıcılarına satacağız

"Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk.

Peşin veya taksitle ödenebilecek

Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek" 

Kaynak: AA

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