  • 29 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.402
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hazinenin 'altın tahvili' büyük rağbet gördü

Hazinenin 'altın tahvili' büyük rağbet gördü

Başbakan Yardımcısı Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaya dair, "Konu altın olunca beklediğimiz gibi kadınlarımızın ilgisinin daha yüksek olduğunu gördük." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hazinenin altın tahvili büyük rağbet gördü

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye genelinde 81 ilde, 2 Ekim'de başlayan ve 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında talep toplama sürecinin 27 Ekim'de başarıyla tamamlandığına işaret eden Şimşek, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk kez vatandaşa yönelik yapılan bu ihraçların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şimşek, farkındalık çalışmalarının söz konusu talepte etkili olduğuna dikkati çekerek, "Gördük ki yatırımcıların konuya ilişkin farkındalığı arttıkça, talep miktarı ve yatırımcı sayıları da buna paralel ciddi artışlar gösterdi." diye konuştu.

4 haftalık ilk talep toplama dönemi sonunda 12 bin 800 vatandaşın, 370 milyon lira değerinde, yaklaşık 2,5 ton (2 bin 462 kilogram) altınını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası aldığını dile getiren Şimşek, bir ay gibi kısa sürede yastık altından ekonomiye kazandırılan bu tutarın başarı olduğunu vurguladı.

Taleplerin yarısından fazlası kira sertifikasına

Şimşek, gelen taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına yönelik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konu altın olunca beklediğimiz gibi kadınlarımızın ilgisinin erkeklerden daha yüksek olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın 4 haftalık süreçte her hafta artan ilgisi ve gelen talepler, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının bir defaya mahsus bir uygulama olmaması gerektiğini de teyit etmiştir. Bu projeyi milli bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla daha da geliştirerek, ülkemizin ekonomik refahına katkı sağlamak, kaynak ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak ve tasarrufları artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde de bu ihraçlara devam etmeyi planlıyoruz. Bunu daha etkin bir kampanyayla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Şimşek, ekonomi, altın tahvili
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER